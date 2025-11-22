男性フォロワーに失笑される「クリスマス空いてます」投稿９パターン
もうすぐクリスマスなのに、ロマンチックな予定がまったくないのは寂しいもの。SNSで「誰か誘って」とアピールするのも手ですが、必死になりすぎてフォロワーにドン引きされる投稿だけは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「男性フォロワーに失笑される『クリスマス空いてます』投稿」をご紹介します。
【１】「誰でもいいから誘ってー！」と臆面もなく世界に向かって吠える
「どんな恋愛観だよ…とすっかり幻滅してしまった」（20代男性）というように、自暴自棄な投稿をしたら、どの男性にとっても一気に「対象外」に転落しそうです。焦らずに地に足の着いた発言を続ければ、「この機会に誘ってみようかな」と思ってもらえるかもしれません。
【２】「独り身の男性フォロワーのみなさん！」と的を絞って呼び掛ける
「個別にDMが来そうな勢いで、ギョッとしてしまった」（20代男性）というように、自分を誘ってくれそうな相手をめがけて投稿するのは、やりすぎかもしれません。痛い女だと思われたくなければ、強引すぎる手段は取らないのが身のためでしょう。
【３】「ほんと言うと、少し焦ってます」と哀れな本音をさらけ出す
「必死な感じを前面に出したら、余計モテなくなるのに…」（20代男性）というように、うっかり焦燥感に満ちた一言を漏らすと、事態はますます悪化しそうです。「かわいそうだから誘ってあげる」と上から目線で迫られても困るので、凛としていましょう。
【４】「家族と過ごすのも全然アリだけど…」と一抹の寂しさを覗かせる
「家族で集まることを素敵と思える子のほうが、好感度が高いかも」（10代男性）というように、「家族と過ごすよりデートしたい」とアピールするのは、印象が悪そうです。むしろ積極的に家族思いの一面を見せて、イメージアップを図りましょう。
【５】「カップル達は幸せそうでいいなあ」とあからさまに人を羨む
「実は妬んでるのでは？」（20代男性）というように、「こういうのが理想」と幸せな人々を引き合いに出すと、嫉妬していると受け取られるおそれもあります。「見てるこっちまでほっこりする」などと余裕を見せて、誤解を解きたいところです。
【６】「今年のイブはちょうど日曜日なんだね！」と誘いやすさを強調する
「だからなに？と思わず苦笑」（20代男性）というように、男性の行動を後押しするかのごとく「今年のイブの曜日」を強調しても、効果はイマイチのようです。軽く見られたくなければ、強引すぎる理由付けはしないほうがいいでしょう。
【７】「ここのイルミネーション、よくない？」と誰にともなく問い掛けて反応を見る
「リアクションしたら『一緒に行かない？』みたいな展開になりそうで…」（10代男性）というように、クリスマスならではのデートスポットを紹介しまくるのも、勘のいい男性には警戒されそうです。無理に話題を作るより、誰かが投稿したクリスマスのネタに便乗したほうが、まだ無難かもしれません。
【８】「なにか楽しいことが起きないかなー」とさりげなく誘いを期待する
「誰か誘ってやれよと思いつつ、自分はスルー（笑）」（10代男性）というように、物欲しげなトーンを漂わせても、読み流されるのがオチのようです。とはいえ、同じように相手を探している男性フォロワーに目を留めてもらえる可能性もなくはないでしょう。
【９】「独り身にはつらい季節となりました」と寂しい現状を暴露する
「彼氏の有無はグレーにしてた子なのに、捨て身の作戦に出たなと」（20代男性）というように、特定の相手がいないことを公言して、魂胆を見抜かれるパターンです。SNSで公表するのではなく、飲み会の最中などにさらりとカミングアウトすれば、自然な形で交際ステータスを公表できるでしょう。
フォロワーの中に未来の彼氏がいないとも限らないので、良識あるアピールをしましょう。（安藤美穂）
