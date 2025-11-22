ANTEPRIMA×蜷川実花コラボ第二弾！華やかカプセルコレクション登場

世界的写真家・蜷川実花とANTEPRIMAのコラボレーション第二弾が、2025年12月3日（水）より全店およびオンラインストアで発売されます。ワイヤーバッグをキャンバスに、鮮烈な色彩とリュクスな輝きを融合したデザインは、ホリデーシーズンにぴったりの華やかさ♡新色のミニショルダーバッグやマイクロバッグ、ギフトにも嬉しいミニチャームなど、見るだけでわくわくするラインナップが揃います。

カラフル＆リュクスなミニショルダーバッグ



第二弾コレクションの主役、スクエア スモールバッグは鮮やかな色彩と輝きを兼ね備え、ワイヤーバッグならではの立体感が魅力です。

MIKA NINAGAWA／スクエア スモール

価格：132,000円（税込）

サイズ：W18.5×H16cm（カラー：MULTI CHIARO（シャンパンマルチ）／AMETISTA（アメジスト）／ARGENTO（シルバー））

BAMBI WATERのブラが楽天年間ランキング1位♡3年連続受賞の理由とは

アクセサリー感覚で楽しめるマイクロバッグ



MIKA NINAGAWA／マイクロバッグ

価格：85,800円（税込）



バッグとしてはもちろん、アクセサリー感覚でコーディネートに取り入れられるマイクロバッグは3色展開。大胆な装飾で存在感を演出します。

サイズ：W12.5×H10cm（カラー：ORO CIPRIA（パウダリーピンクゴールド）／ROSSO（レッド）／VERDE CHIARO（シャンパングリーン））

ギフトにも最適なミニチャーム



MIKA NINAGAWA／バッグチャーム

価格：19,800円（税込）

蝶・星・ハートなど、ウィットに富んだモチーフが散りばめられたミニチャームは、バッグやキーリングに添えて楽しめます。

サイズ：W3×H4cm（カラー：ORO CIPRIA／MULTI CHIARO／ROSSO／VERDE CHIARO／AMETISTA／ARGENTO）

ホリデーを彩るカラフルコレクション



ANTEPRIMAと蜷川実花のコラボ第二弾は、ホリデーシーズンの装いを華やかに彩る華麗なカプセルコレクション。

バッグやマイクロバッグ、ミニチャームはオンライン・全店で発売され、目でも楽しめるデザインはギフトにも最適です♡

限定色や装飾の魅力を存分に楽しんで、特別な冬のスタイルに取り入れてみてください。