＜4千円ケチったら…？＞オシャレなママ友宅で事件発生「ソファにシミが！」犯人は…【第1話まんが】
私はアサミ（30）。とある都市に住む、年少男の子（リク）のママです。出産を機に仕事をやめ、今は育児に専念しています。息子は幼稚園に通っているのですが、お友だちのお家にお邪魔するということもちょくちょく増えてきました。今日も幼稚園が早く終わったので、仲よくしているママのお家に、わが家を含む3組の親子でお邪魔することになりました。
このメンバーは息子がとくに親しくしているお友だちとそのママたちです。これまで公園やショッピングセンターなどへのお出かけは何回かしてきましたが、リエさんの家にお邪魔するのはこれがはじめて。リエさんの家はまだ新築で、まるで雑誌に出てくるようなとてもオシャレなお家でした。
最近引っ越してきたようで、カーテンや家具もすべてピカピカです。リエさんはファッションセンスもいいので、きっとお家もオシャレなんだろうなとは思っていましたが、想像通りの素敵な家で羨ましくなってしまいました。
リビングとダイニングも広く、ママたちはダイニングでおしゃべりをし、子どもたちはテレビやソファのあるリビングでお菓子を食べたりジュースを飲んだりしながら遊んでいました。
子どもたちが盛り上がる声を聞きながらおしゃべりに夢中になっていると、ルリコさんの子が大きい声で叫びます。子どもたちはなんだか不穏な表情……。驚いた私たちは、怪我でもしたのかと急いで子どもたちの元へ駆け寄ります。どうやら、ソファにジュースをこぼしてしまったとのこと……。
おそらくまだ新しいであろうベージュ色の布張りソファに、子どもたちの誰かがこぼしたジュースのシミが広がっていたのです……。しかも提供されていたのは人参がたっぷり使われた野菜ジュース。拭いてもなかなかオレンジ色のシミが落ちません……。
まさかうちの子がやったことだったとは……ソファの上に立ってふざけている姿は見かけていたので注意していましたが、遊びに夢中になるうちついつい忘れてしまっていたようです。
私も話に夢中になってしまい、息子から目を離していたのがいけなかったと思います。リエさんに申し訳ないことをしてしまいました。ソファは下手に洗剤を使うと色落ちや生地を傷める可能性があるそうで、リエさんは水拭きで懸命にシミを落とそうとしていました。
しかしシミは薄くはなったものの、結局完全に綺麗になることはありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
