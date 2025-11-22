こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学3年「ももこ」です！

BOSS E･ZO FUKUOKAのイベントホールで開催されている「うんこミュージアム FUKUOKA」を取材してきました！

初めて知ったのは中学生の頃。実のところ、当時は「うんこ」という言葉に気後れしてしまい、行くのは一部のマニアックな人たちなのでは…と勝手に決めつけていました。それが取材の前後で考え方や見方がすっかりと変わってしまいました！

会場に着くと、スタッフさんが開口一番、「こんにちうんこー！」と出迎えてくれました。

驚く私を尻目に、場内での過ごし方を丁寧に説明してくれます。そこで次々と飛び出てくる「うんこフレンズ」や「ありがとうんこ！」という独自の言葉たち。まるで日常会話に組み込まれているような堂々っぷりに、身構えていた私も空気感がつかめてきました。

続いて「マイうんこメーカー」です。色とりどりに用意された便器の一つに腰かけると、コロコロと自分だけのうんこが便器の中に落ちてきます（もちろん、おもちゃです…笑）。ちなみに私はオレンジ色でした！ 棒をうんこに刺して、相棒として一緒に場内へ。

そこはなんとカラフルでフォトジェニックな「うんこ」との世界！ アフタヌーンティー仕立てのうんこやカップル向けのうんこルームなど、写真映えスポットがたくさんあります。

至るところにうんこがちりばめられていますが、不思議と嫌悪感がありません。色彩豊かなうんこに囲まれ、いつしか私も「かわいい」と声が出ていました。このフォトスポットだけで何枚も写真を撮ってしまうくらい、とても「かわいい」んです。

次のコーナーは、まるでゲームセンター。うんこが登場するゲーム機が並んでいます。特に印象的だったのが「うんこ」と叫ぶとマイクで測定され、声の大きさに見合ったうんこがモニターに映し出されるゲーム。子どもたちが恥ずかしげもなく絞り出す「うんこ」シャウトがBGMとして場内を盛り上げていました。私も挑戦しましたが、到底及ばず……。

老若男女が楽しんでいる姿に「うんこ」という言葉に抵抗感のあった私もすっかり没頭していました。なぜ、こんなに世代を超えて楽しまれているのでしょうか。

企画を担当する福岡ソフトバンクホークス・イベント事業課の大亦葵さんによると「何度も楽しめるよう、展示には定期的に変化を加えています」。場内に流れる音楽もオリジナルでこだわるなど、「かわいい」という世界観を保ちつつ、来場者が笑顔になれる試行錯誤を続けているそうです。

それまでの私は「うんこ」と聞くだけでも気まずくなるような、どちらかと言えば忌避すべきものだと捉えていました。でも、今回の取材を通して、普段から刷り込まれている固定観念は、意外と簡単に短い時間で塗り替えられるんだな…という驚きを得ました。

柔軟な思考を持つことが日頃の生活を豊かにさせる上で大切なことだと感じました。「うんこミュージアム」を満喫できたように、固定観念の塗り替えを続けていくことが自分の人生をもっと楽しいものに変えてくれるのではないかと考えました。

子どもはもちろん、大人も十分に楽しめること間違いなし！ 2025年11月30日まで開催中です。見て、聞いて、触れて、「うんこ」と思いっきり遊んでみませんか？

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

