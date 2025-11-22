ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・小郡市力武で建物火災 約22分後にほぼ消火（11月22日午前7時3… 福岡・小郡市力武で建物火災 約22分後にほぼ消火（11月22日午前7時33分ごろ発生） 福岡・小郡市力武で建物火災 約22分後にほぼ消火（11月22日午前7時33分ごろ発生） 2025年11月22日 9時55分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、22日午前7時33分ごろ、小郡市力武（目標:力武公民館 南東側）で建物火災が発生した。小郡市力武の火災は、同7時55にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡県に霜注意報 23日朝も農産物の管理に留意（22日午前9時46分福岡管区気象台発表） 福岡・柳川市で男児が見知らぬ男から「こっちおいで」と声かけられる 大浜町付近の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 東京, 在宅医療, 寺田屋, マンション, 葬祭, 鎌倉, 伊東市, グループウェア, 配線