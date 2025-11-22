伊藤健太郎、90歳祖母と“顔出し”2ショット「お若い」「めっちゃオシャレ」「素敵なツーショット」
俳優の伊藤健太郎（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。90歳の祖母と過ごすプライベートショットを公開した。
【写真】「お若い」「めっちゃオシャレ」伊藤健太郎と90歳祖母の“顔出し”2ショット
「久しぶりによりちゃんとお出かけ 90歳元気すぎた。。」とつづり、“よりちゃん”と呼ぶ祖母との“顔出し”ショットを2枚アップ。ソファに座って肩を寄せあう伊藤と祖母の姿が写し出されている。
祖母と過ごす穏やかな時間が切り取られたこの写真に、ファンからは「素敵なツーショット」「みんなの人気者よりちゃん」「よりちゃんお若い」「よりちゃんお元気そうで何よりです!!そしてめっちゃオシャレ」「健太郎くんとデート羨ましいですね」「いつまでもお元気でいてくださいね」など、さまざまな反響が寄せられている。
