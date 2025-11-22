

栃木県内のアステモ・テストコースで同社の最新技術を体験した（写真：Astemo）

【写真】手の平と指で操作する運転デバイスやクラウド＋AIで乗り心地を制御する試験車両を体験

Astemo（アステモ）と聞いて、何をしている会社なのかすぐにわかる人は、自動車産業界の一部を除いてあまり多くないだろう。

「Advanced Sustainable Technologies for Mobility」の頭文字をつなげた会社名だ。



2025年4月からアステモを名乗っているが、その前の「日立Astemo」が誕生したのは2021年1月と歴史が浅いのだから、知名度不足なのは致し方ない。

ただ、アステモが「日立オートモティブ」「ケーヒン」「ショーワ」、そして「日信工業」という自動車・2輪車部品大手が経営統合した会社であることを知れば、その技術力の高さは想像しやすいはずだ。

株主構成と株式比率は、日立製作所（40％）、本田技研工業（40％）、政府系の投資ファンドのJICキャピタル（20％）。

とはいえ、アステモの事業は主に自動車・2輪車メーカーを顧客とするB to B（事業者間取引）であるため、クルマやバイクのユーザーにとって実態はつかみづらい。

最新技術を搭載した4台の試験車両に乗る

そんな中、ジャパンモビリティショー2025開催を前に、栃木県内のテストコースで4台の試験車両に試乗し、開発部門幹部らと意見交換する機会を得た。

東京から東北新幹線で約50分、JR宇都宮駅を降りてクルマでさらに約50分。北北西に27km移動すると、関東平野の北端に近い山間に着く。

施設のゲートをくぐって中に入ると、見慣れない試験車両や比較走行用の車両が準備されていた。

4台の試験車両には「V01」「V02」「V03」「V04」と名前がつけられていた。各車両の走りを、筆者が試乗した順番で紹介していこう。



「Honda e」に自操支援技術MDS（マニュアル・ドライビング・サポート）を搭載する「V02」（筆者撮影）

最初は、自操支援技術MDS（マニュアル・ドライビング・サポート）を搭載した「V02」。ベース車両は、ホンダが2024年まで製造販売していたEVの「Honda e」である。

走行シーンは狭い道の通り抜けと、その先にある切り返す場所が比較的狭い駐車場でのバック駐車だ。

主に高齢者や運転に苦手意識がある若者などに向けて開発したもので、ハンドルやブレーキを電気的に制御するバイワイヤ技術を用いて、さりげなくサポートすることが目的だという。

しかし、それだけでは自動車メーカー各社がすでに量産化している自動駐車との違いがわかりにくい。そこで、MDS機能の「なし／弱／強」を実際に体験して比較してみた。



「Honda e」にさまざまなデバイスが追加された「V02」の車内（筆者撮影）

すると、はじめに想像していたのとは感触がちょっと違う。「強制的に制御されている」といった「自動運転感」が、MDS機能「強」であってもあまり感じないのだ。

それにもかかわらず、結果的に「なんだか、いつもより駐車がうまくいく」といった感じがする。

システムのドライバーに対する「強制感」と、ドライバーの「自主的感（マニュアル感）」との「あんばい」がほどよい。これなら、実際の社会で役立ちそうだ。

なにせ近年、商業施設の駐車場などでは、ドライバーの年代を問わず駐車時の事故が後を絶たない。

実は筆者も最近、その当事者（被害者）となっており、このMDS技術が各メーカーで標準装備されることを期待したいと思う。量産開始目標は、2029年とのことだ。

手の平と指で操作する新しい運転の形

2台目は、インホイールモーターによる運動制御と新操作デバイスを装備した「V03」。



インホイールモーター（各輪100kW）を持つ4輪駆動車「V03」（筆者撮影）

以前にも、アステモがメディア向けに公開した初期モデルがあるが、今回は19インチのインホイールモーターの出力を倍増して最大出力100kW、最大トルク1700Nm（今回は800Nmに抑制）となっている。

約1kmの直線路でアクセルを強く踏むと、4輪駆動のV03はグイグイと加速する。とはいえ、出足を強烈にしたセッティングではなく、クルマ全体のバランスを考慮した速さだ。

おもしろいのは、ハンドルに代わる「新操作デバイス」。



右手で操作する「V03」の新操作デバイス（筆者撮影）

ダッシュボード中央下部のシフトレバーのさらに下にある、三角形の角をとって丸めたような装置だ。手の平と指で操作する。

昨年からの改良点は、後部にベースとなるプレートがあることで、操作中の位置が直感的にわかりやすくなった。直進方向に対して左右60度動く。

インホイールモーターの技術のキモは、前後のモーターに互い違いでトルクをかけてクルマの上下方向の動きを抑制できる点と、左右のモーターのトルクでロール量をコントロールできる点にある。



パイロンスラロームを走る「V03」（写真：Astemo）

走行中、トルクを示すメーターで前後左右モーターが逆に振れることも確認できた。さらに、セミアダプティブダンパーを制御することで、乗り心地、操作性、快適性を実現している。

時速60kmでのパイロンスラロームやうねりがある路面を走行したが、新操作デバイスによって、軽い操作量でもクルマ全体の動きのコントロールがしやすかった。

クルマの姿勢変化に唐突感や不安定感はなく、操作にもすぐに慣れて、意のままにV03を動かすことができたといえる。



「V03」の車内。通常のステアリングホイールでの操作も可能（筆者撮影）

通常のハンドルでも操作も試したが、両手が上がった状態で疲れるような感じがした。一方、新操作デバイスだと右肩が下がった状態で手首から先で操作できるので、走行中の疲れが少ない。

Uターンを試みると、通常の最小回転半径（6m）が、各種制御をオンにすると一気に1mほど小さくなることがわかった。

なお、モーターの設計上、最高速度は時速160kmまで可能だという。

クラウド＋AIで乗り心地を制御する「V04」

3台目は「V04」。このクルマでは、クラウド学習によるシャシー制御を体感した。

具体的には、ダンパー（ショックアブソーバー）の減衰力を、AI（人工知能）による解析で最適化するというもの。



「V04」はレクサス「RX」にシャシー制御を組み込んだもの（写真：Astemo）

路面がうねった道や石畳を想定した道などを走行すると、ダンパーの減衰力がその状況に応じて可変し、乗り心地がよくなることを体感できた。

将来的には、他のクルマが走行したビッグデータから各所路面の位置情報を衛星測位システム経由で特定し、自車の乗り心地の最適化を実現したいとの説明を受けた。

最後は、アステモの次世代技術を満載した「V01」に乗った。

ステア・バイワイヤ、ブレーキ・バイワイヤ、セミアクティブ・ダンパー、後輪操舵など各種新技術をクロスドメイン総合制御し、ダイナミクス（走る・曲がる・止まる）性能を向上する技術だ。

試験車は、ホンダが中国で発売している「Ye（イエ）・シリーズ」の「イエS7」。駆動方式は後輪駆動をベースとした4輪駆動で、ベース車のモーター出力は前輪が150kW、後輪が200kW。



「V01」は直線路とワインディング路でベースとなる「Ye（イエ）S7」と乗り比べた（筆者撮影）

直線路でのスラロームのほか、欧米自動車メーカーなどが公道テストを行うアメリカ・コネチカット州内とドイツ・ニュルブルクリンク周辺の公道を模した高低差のあるワインディングでベース車と「V01」を乗り比べた。



大型のタッチパネルが装着される「V01」の車内（筆者撮影）

ベース車はクルマ全体の動きに粘りがあり、万人向きの乗り心地／ハンドリング／乗り味を追求したホンダの自信作であることが理解できた。

一方V01は、そうしたベース車の動きと比べて、かなり大きな変化の幅を持たせている印象だ。

3つの指標を0〜100％で変えてみる

そのうえで気に入ったのは、交差点などを想定してブレーキで完全停止する際、モーターのトルクを利用してクルマの前後の動き（ピッチング）を制御し、スーッと止まる感覚だ。人がブレーキでコントロールするより、自然な感じがある。

また、ダッシュボード中央のタッチパネルで、「内向き感（コーナーの内側に回り込む度合い）」「軽快感」「一体感」の3つの指標を0〜100％で設定できる。



このタッチパネルは「内向き感／軽快感／一体感」を可変する（筆者撮影）

すべてを0%にセットすると、乗り心地は柔らかく、ハンドル操作に対するクルマの動きは特に操作角度が少ないときにダル（緩く）になる。一般的にコンフォートと呼ばれるような味付けを極端にした印象だ。

次にすべてを100％にしてみると、いわゆるスポーツ系のキビキビした走りとなったが、乗り心地は少し悪くなる。これも極端にスポーティにしたという印象で、全項目を50％にすると「ほど良い」乗り味になった。

最後の周は、走行シーンを自動で判定し、車両特性を安心と快適、さらに楽しさを自在に可変させてみせた。すると、ベース車のクルマとしての「ふるまい」とは、明らかに違う。

アステモの狙いとしては、こうした自動可変機能をすぐにユーザーに提供するのではなく、まずは自動車メーカーが開発段階で多様なセッティングを可能し、開発効率を上げることを主眼に置いている。



レアアースフリーのモーター。左はフェライト磁石を使う補助磁石仕様（180kW）で右は磁石を使わない仕様（写真：Astemo）

そのほか、SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）時代の開発スタイルをリードするIoV（インターネット・オブ・ビークル）プラットフォームや、V03で体験したインホイールモーターとレアアースを使わないモーターなどについて、実物を見ながらレクチャーを受けた。

「ティア1」サプライヤーの躍進と課題

こうして終日、アステモの最新技術を見てきたわけだが、やはりクルマ（モビリティ）の未来を考えるためには、「走る・曲がる・止まる」を肌感覚で捉えることが一番の早道だと改めて思った。

モビリティに対する個別技術と、それらの統合技術を持つことがアステモの強みだ。一方、アステモの事業は自動車メーカーを顧客とするB to Bであり、アステモはいわゆる「ティア1」に分類される。



技術開発に携わったアステモのメンバー（写真：Astemo）

ティア1の大手各社は、自社の持つ個別技術に加えて、同業他社や他業種とのパートナーシップにより、設計・開発から試作までの統合制御システムを構築する傾向が強まっている状況だ。

さらに、いわゆる「AIベンダー」では、欧米のスタートアップの躍進がここ1〜2年でめざましい。要するに「どのように際立つか？」「誰とどう組むか？」が、ティア1戦国時代を勝ち抜くテーマなのだ。

今回アステモの新技術を深掘りすることで、自動車産業界全体の課題が浮き彫りになったと感じる。

（桃田 健史 ： ジャーナリスト）