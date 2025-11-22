「いくら話してもわかり合えない人がいる」結婚後に気づいたまさかの事実に妻は…!?作者に「いい夫婦」についても聞いてみた
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、8巻が発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに今回は、11月22日が「いい夫婦の日」であることにちなんで、“夫婦”についても話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。だが、浮気や、勝手に義母との同居話を進めるなど、夫の非常識な行動に耐えきれず、ユイは家を出る。ユイは、その“非常識”な兆候は結婚後、特に出産時にあったとママ友・マリンに話し始めるのだが、その内容にマリンはドン引きで…!!
――11月22日は「いい夫婦の日」ですが、『どちらかの家庭が崩壊する漫画』の作者である横山さんは、どのような夫婦が「いい夫婦」だと思いますか？
お互いに尊重し合えるような関係の夫婦ですかね。こうやって言葉で言うのは簡単ですが…！
――もしよろしければ…横山ご夫妻の「いい夫婦」だと思うところを教えてください！
自分で言うのはちょっとさすがに憚られますね…！夫婦というか、家族でいつも笑っている気がするので、そこはちょっとだけ自慢かもしれません。
――「いい夫婦」から派生して…横山さんが思われる「いい家族」はどのような家族だと思いますか？
子どもの進路をガチガチに固めたりせず、できる限り意思を尊重させてあげる家庭ですかね。僕自身、母親から漫画の道をだいぶ反対されたので。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
