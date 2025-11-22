Image: HARIO

昨日から始まったAmazonのブラックフライデー先行セール。ただいま、HARIOの耐熱ガラス保存容器が64％割引になっています！

HARIO(ハリオ) 耐熱ガラス製 保存容器 3個セット 1,195円 Amazonで見る PR PR

…ついに、この時がきたのかもしれない。

お家の保存容器総入れ替え！

実は、私の今年の目標に「家にある保存容器を見直す」というのがあります。

よく使うサイズを見極めること、出番が少ないものは処分すること、そしてプラスティックの容器はガラスのものに変更すること。これが、2025年保存容器ミッションです。プラ容器は、どうしても使っているうちに匂いと色がついてしまいますから…。（で、結局手持ちのガラス容器の出番が多くなって回ってません。）

夏のプライムデーセールは、既存容器の仕分けをするのを後回しにしているうちに終わってしまいました。

だから、ついに、今、このときが、きた！ 今年の目標を達成するぞ。

電子レンジも！食洗機も！オーブンも！

HARIOの耐熱ガラス保存容器は、本体＆フタともに電子レンジOK。容器はオーブンにも対応。食洗機も問題なし！ ガラスなのでお皿としてそのままテーブルにも出しやすい。前日や午前中に副菜をつくっておくときや、あまったおかずの容器としてシンプル便利。

Image: Hario

大きさ、形がいろいろあるので、使い勝手のいいセットが見つかる可能性も高い。セットによってセールの割引率は異なりますが、私が欲しい丸型セットは割引率激高で64％オフの1,195円！ やったね！

ガラス保存容器でお馴染み、Amazonベストセラー1位のiwakiもセールしていますよ。