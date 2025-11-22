11月21日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「2025年下半期VOCEベストコスメSP」をテーマにお届け。

【映像】蛯原友里、2025年下半期ベストコスメに大歓喜！「ずっと若いままでいられるのかな！」

美のプロたちが本気で選んだ最旬コスメのアワード「VOCEベストコスメ」。

この日は、美容系クリエイターのありちゃんさんとVOCEエディターの佐藤水梨さんが登場し、番組MCの蛯原友里さんと最新スキンケアを語り尽くしました。

今回はスキンケア編。今期の傾向について、佐藤さんは「注目はハリケア！年齢問わずトライしたい商品が多数！」「キーワードは『肌再生』」と2つのポイントを指摘しました。

佐藤さんによれば、各ブランドが独自のハリケアを提唱しており、魅力的な製品が多数出ているのだそう。また、スキンケアの技術力も要注目で、細胞レベルのアプローチまで到達しているといいます。

そんななか、スキンケア編の最優秀賞に輝いたのがこちらのアイテム。

同アイテムについて佐藤さんが「肌運命の軌道修正をしてくれる」と説明すると、蛯原さんは「なになになに!? 肌運命の軌道修正？」と仰天。

独自の研究結果により老化細胞へ変化しない運命へ導く化粧水なのだそうで、蛯原さんは「えー！じゃあ、ずっと若いままでいられるのかな！」と興奮気味に語りました。

さらに、同アイテムは独自の天然由来成分“黒麹発酵液”を搭載。また、化粧水用に新開発したリポソームを配合しており、成分を角層すみずみまで届けてくれると佐藤さんは話します。

実際に試した蛯原さんは「若返りって、本当に実現できるかもしれないですね、これから」と胸を膨らませていました。