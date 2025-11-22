鈴木亮平が主演を務める2026年1月期のTBS日曜劇場『リブート』に、北村有起哉、酒向芳、塚地武雅、津田篤宏（ダイアン）が出演することが発表された。

本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。日曜劇場『グランメゾン東京』（2019年／TBS系）、日曜劇場『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（2021年／TBS系）、日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』（2023年／TBS系）などの黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた一作となる。

1人目の主人公・早瀬陸は、妻、息子、母親と4人でハヤセ洋菓子店を営む穏やかでお人好しなパティシエ。しかし2年半前に妻の夏海が失踪。その妻の「遺体が見つかった」と早瀬の前に刑事が現れたところから物語が動き始める。悲しみにふける間もなく、早瀬は身に覚えのない証拠で妻殺しの犯人として仕立て上げられ逮捕されることに。

その早瀬の店に現れるもう1人の主人公・警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩は、裏社会組織とも繋がっている悪徳刑事。犯人逮捕のためには、違法な捜査も厭わない。でっちあげの証拠も固められ有罪がほぼ確定している中で、早瀬は大きな決意をする。それは妻を殺害した犯人を自らの手で見つけ出し、自身の潔白を証明すること。そのために愛する家族と過去を捨て、儀堂の顔に変わる＝“リブート（再起動）”を決意する。

早瀬陸と儀堂歩、2人の主人公を演じるのは、 2021年7月期『TOKYO MER～走る緊急救命室～』、2023年10月期『下剋上球児』（TBS系）に続いて、約2年ぶりに日曜劇場で主演を務める鈴木。そして、早瀬のもとに突如現れる、夏海の元同僚の公認会計士・幸後一香を戸田恵梨香が演じる。そのほか、矢崎滉、黒木メイサ、原田美枝子の出演がこれまで発表されている。

北村が演じるのは、表向きは飲食やホテルビジネスを手掛けるゴーシックスコーポレーションの社長だが、裏社会でも暗躍する男・合六亘。北村のTBS連続ドラマ出演は2018年1月期の金曜ドラマ『アンナチュラル』以来、日曜劇場への出演は2012年1月期『運命の人』以来となる。

酒向が演じるのは、ゴーシックスコーポレーション顧問弁護士で合六の裏組織でも幹部として重要な役割を担う男・海江田勇。酒向の日曜劇場出演は、2024年10月期『海に眠るダイヤモンド』以来となる。

塚地が演じるのは、合六の裏組織の幹部・菊池。塚地のTBS連続ドラマ出演は2023年4月期火曜ドラマ『王様に捧ぐ薬指』以来、日曜劇場出演は2022年10月期『アトムの童』以来となる。

もう1人の合六の裏組織の幹部・安藤役を演じるのは津田。現在放送中の金曜ドラマ『フェイクマミー』では、転職エージェント・野口役でレギュラー出演している。

平凡なパティシエだった早瀬は、儀堂になりかわったことで、裏社会に生きる４人と出会い、巻き込まれていく。闇に染まった彼らに驚き恐怖を覚えるが、生き延びて妻殺しの真相に迫るために彼らとの騙し合いが始まる。

コメント●北村有起哉（合六亘役）最初に台本を読んだ時、さっそく頭の中で黄色の信号が点滅し始めました。それくらい話の展開が予測不能で、ヒリヒリと眉間に皺を寄せながら、この先どうなるのか、青信号なのか赤信号なのかと、ドキドキしながら一気に読んでしまいました。僕が演じる合六亘は、善もありますがすっごい悪もあります。でもすっごい悪があるってことは、自分が壊れないように、すっごい善も備わっているんですね。赤い血の通った1人の人間を演じることができればと思っております。鈴木亮平君とは、大河ドラマ『西郷どん』以来の嬉しい再会です。こんなに居心地のよい撮影現場を作ってくれる座長は他に見当たりません。彼自身の持つ責任感と包容力と愛嬌の絶妙なバランスが為せる業だと思っています。ふざけている年上の僕にも優しく叱ってくれるので、僕はどこまでも彼についていきたくなるのです。このドラマには、何かを企んでいる人たちがたくさん出てきます。騙し騙され、さらには騙されたフリをしたり、とにかく駆け引きに満ち溢れています。視聴者の皆様もぜひぜひ翻弄されてもらえたらと思っております。そして主役の鈴木亮平君はとてつもなく大変な役に挑戦しています。リブート＝再起動するその彼の生き様をたっぷりと堪能してくださいませ、どうぞお楽しみに！

●酒向芳（海江田勇役）鈴木亮平さんは気持ちの良い奴ですよ。見栄を張ることなく、正直で人当たりも良い｡わからないことは､直ぐスマホで検索してくれるし(笑)｡一緒に仕事をしていて､頼りになります。

●塚地武雅（菊池役）闇組織の幹部・菊池役の塚地です。悪役です！ イメージできない方も多いですよね？ 僕自身も新境地を切り開くぞと全力で悪くなりました！そういう意味では僕自身もリブートしてます！物語も驚きの連続で滅茶苦茶面白いです！鈴木亮平くんとは『西郷どん』で西郷隆盛と仕える家人役で共演したのですが、今回は敵？ 味方？ 正義？悪？ お互い全く違った役どころで楽しくて！亮平くんの二役･･･見応えたっぷりです！そして僕の菊池も注目を！

●津田篤宏（安藤役）『リブート』の台本は複雑で、理解するのに少し時間がかかってしまいましたが･･･凄く面白かったです！鈴木亮平さんはお芝居について色々アドバイスをくださったり、演技の中で軽いアクションがあったのですが、初めての体験の僕に丁寧に教えてくれて嬉しかったです！僕にできる限りの“悪いやつの顔”をしているので、そこを見て欲しいです。見逃さずにしっかり見ておいてください！！

●東仲恵吾（プロデュース）善良な主人公が顔を変えたことで、意図せず裏社会へと巻き込まれていく。まさに踏んだり蹴ったりの状況の中、彼の前に立ちはだかる“強大な４名”のキャストがついに発表されました。まず北村さんには、穏やかさと優しさの奥に潜む、ふとした瞬間の狂気を見事に体現していただきました。酒向さんには、グレーな弁護士という難役に挑んでいただき、豪快さの裏に張り巡らされた緻密な思惑を鮮やかに表現していただいています。塚地さんには、緊迫した中でも平静を保てる強心臓で愛らしいキャラを演じてもらいました。そして津田さんには、バラエティで見せる“愛されキャラ”を完全封印し、裏社会で暗躍する冷酷な幹部として新たな一面を披露していただきました。主人公がどんどん巻き込まれてどうなっていってしまうのか。ぜひお楽しみください。

