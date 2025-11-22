西武は22日、林安可選手と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は『73』に決定

林安可は球団を通じて「今回、このような機会をいただき本当に感謝しています。日本の野球に挑戦できることを心からうれしく思っていますし、自分の持ち味をしっかり発揮できるよう、日々ベストを尽くして取り組んでいきます。新しい環境での挑戦になりますが、必ず良い結果につながると信じています。チームの勝利に貢献できるようがんばります」とコメント。

広池浩司球団本部長は「林安可選手は、CPBL(台湾プロ野球)で本塁打王・打点王を獲得した実績を持ち、台湾代表でも中軸を務める長打力が最大の特徴です。今年大きく成績を伸ばしており、今後さらに伸びしろのある選手だと考えています。NPBに挑戦するにあたり、高いレベルの投手に対応するための努力を惜しまない姿勢にも大きな魅力を感じました。その林安可選手を獲得できたことを、本当にうれしく思っています。大いに活躍し、日本はもちろん、台湾のライオンズファン、そして野球ファンの皆さまの期待に応えてほしいと思います」と話した。

▼ 林安可のプロフィール

生 年 月 日 1997年5月19日

身長・体重 184cm・90kg

出 身 台湾

球 歴 南英商工高−中国文化大−統一ライオンズ

ポジション 外野手

投 ・ 打 左投・左打

背 番 号 73