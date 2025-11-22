¡Ú¥Î¥¢¡ÛKENTA¡¡GHC¥¿¥Ã¥°Ã¥´Ô¤Î¿ù±ºµ®¤Ë12¡¦23°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ø¡Ö²¶¤Ï¤µ¡¢µ®¤Î¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¥Î¥¢£²£±Æü¤ÎÀçÂæÂç²ñ¤Ç¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Î¿ù±ºµ®¡Ê£µ£µ¡Ë¡¢¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£´£·¡ËÁÈ¤¬à°¤ÎÏ¢·¸á¤Ç£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê£²£·¡Ë¡õ¥¿¥ó¥¯¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ê£²£¶¡Ë¤ò·âÇË¡££²½µ´ÖÁ°¤Ë¼º¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¿ù±º¡¢ËÌµÜÁÈ¤À¤¬¡¢£±£µÆü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç´ÝÆ£ÀµÆ»¡¢·ý²¦ÁÈ¤È¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢½øÈ×¤«¤é£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤Î¸µ¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÏ¢·¸¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤Î¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤È¥¿¥À¥¹¥±¤Î²ðÆþ¤Ê¤É¥é¥ÕÀï½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÂÐ¹³¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¯¤ò¥è¥·¥¿¥Ä¤¬Â»ß¤á¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿ù±º¤¬ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²¦¼ÔÁÈ¤«¤éÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏËÌµÜ¤¬¹çÂÎ¹¶·â¤Ç£Ë£ÏÀ£Á°¡£¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ï¤ä¤Î¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥È£³¤òÁË»ß¤¹¤ë¡£ÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¿ù±º¤¬¥¿¥ó¥¯¤Ë¥¤¥¹¹¶·â¡£Â³¤¤¤Æ¸ÞÎØÍ½Áª¥¹¥é¥à¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤ÆËÌµÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¤µ¤»¡¢Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¤È¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤ÀïÎ¬¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥´Ô¤»¤·¤á¤¿¿ù±º¤¬¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¤À¡££Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡£¿ù±º¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇËþÂ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¡Ä¡£²¶¤Ï¤µ¡¢µ®¤Î¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤¢¤Î¾Ð´é¤ò¤Þ¤¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¡¢²¶¤¿¤Á£²£µ¼þÇ¯¤À¤è¤Ê¡©¡¡¤É¤¦¤è¡££±£²·î£²£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡£¥¢¥ó¥¿¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤À¤è¡£²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤è¡£²¶¤¬¡¢µ®¤Î¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÂÐÀï¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿ù±º¤Ï¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤Ë¼ªÂÇ¤Á¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ä¾®ÎÓ¤µ¤ó¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¡Ê¥Î¥¢¤Ë¡ËÆþ¤êÄ¾¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êà¾®ÎÓá¤À¤Ê¡×¤ÈÄ©È¯¡£¤³¤ì¤Ë²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¡Ö³ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÄÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿ù±º¤«¤é¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤¬¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÂåÊÛ¤·¡¢Æ±´ü¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£