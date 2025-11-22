『モノトーン着がち』な人に！【ハニーズ】40・50代の華やか見え♡「ボルドーアイテム」

秋冬になると、つい黒やグレーを選びがち……。大人コーデにカラーアイテムを取り入れたいと思ったら、女性らしさが香る「ボルドーアイテム」をチェックしてみて。深みのある赤みカラーは大人の肌になじみやすく、上品さと華やかさを両立できそうです。重たく見えないのに落ち着きのある印象を目指せるアイテムを、【ハニーズ】から厳選してお届け。

深みのあるボルドーカラーでコーデを格上げ

【ハニーズ】「ニットワンピース」\2,980（税込）

落ち着いたボルドーが大人の雰囲気を引き立て、上品見えが狙えそうなワンピース。ややゆったりとしたシルエットで体のラインを拾いにくく、楽に着られそうです。公式サイトによると「軽くてもちもちとした、なめらかな素材」とのことで、着心地も良さそう。ひざ下丈なので、パンツやスカートをレイヤードすれば、さらにシャレ感UP。

動きやすさと華やかさを両立

【ハニーズ】「カット素材ガウチョパンツ」\2,680（税込）

赤みの強い華やかなボルドーカラーでコーデのアクセントぴったりなガウチョパンツ。ゆるっと広がるシルエットが特徴で、きちんと見えしつつもリラックス感ある着こなしを楽しめそうです。カットソー素材で軽やかに着られそうなのもポイント。タック入りですっきりとした腰まわりのデザインだから、オフィスコーデにも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M