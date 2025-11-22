クッションを噛みながら寝てしまう子猫が赤ちゃん過ぎて可愛いと話題です。動画には「可愛すぎるぅ」「めっちゃ可愛いすぎ！」等のコメントが寄せられ23.6万回以上再生されているようです。

【動画：クッションをちゅぱちゅぱと『かじっていた子猫』が次の瞬間…"赤ちゃんすぎる光景"がたまらない】

可愛すぎる赤ちゃん猫

TikTokアカウント「きなごま」に投稿されたのは、赤ちゃんらしい仕草が可愛い子猫の姿です。飼い主さんのそばでクッションをちゅぱちゅぱとかじっていた子猫。かじって遊んでいるのかと思いきや…？

クッションを口にくわえたまま急に寝落ちしてしまったそう。その姿に飼い主さんも「赤ちゃん過ぎ♡」とメロメロになってしまったそうでした。

ぬいぐるみと一緒に

TikTokアカウント「きなごま」には、他にも赤ちゃんらしくて可愛い子猫の姿が投稿されているようです。ある日、子猫はお気に入りのぬいぐるみを抱きしめていたそう。

子猫はぬいぐるみをぎゅっと抱えると、安心したようにそのまま寝てしまったのだとか。お気に入りのぬいぐるみと一緒に寝る子猫が可愛すぎる投稿となっていました。

子猫と出会い、お迎え

そんな子猫は、ある日飼い主さんが写真を見て気になり、お迎えしたといいます。他の投稿では出会った時の子猫の姿も投稿されているようです。

子猫は、ケースの中から目を合わせて鳴いてきて、思わず連れて帰りたくなる可愛さだったそう。その後、飼い主さん宅の子になり同居猫ちゃんと一緒に仲良く暮らしているそうでした。

最初にご紹介した投稿は23.6万回以上再生され「可愛すぎるぅ」「めっちゃ可愛すぎ！」「こんな天使みたいに可愛い生物存在してええんか♡」等のコメントが寄せられ、赤ちゃん猫の可愛さに思わず悶絶してしまう人が続出したようでした。

TikTokアカウント「きなごま」では、ご紹介した子猫や同居猫ちゃんの可愛い日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「きなごま」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。