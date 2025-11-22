寒くなってきた日に、飼い主さんがホットカーペットの電源を入れると...？続々と集まってきてくつろぐ猫たちが可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万1千回再生を突破し、「こりゃ堪らん」「ホットカーペットでニャンズが溶けてて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寒くなってきたのでホットカーペットをつけた結果→４匹の猫が集まって…想像以上に『ぬくぬくな光景』】

寒い日

YouTubeアカウント『R村の柴ねこ』に投稿されたのは、ホットカーペットの電源を入れた時の猫たちの様子です。

だんだんと冷え込んできたとある日、良い寝床を見つけるのが上手だという『リタ』ちゃんは、暖かな窓辺で日向ぼっこをしていたそうです。そこへ『リオ』くんがやってきてリタちゃんに挨拶をすると、睡眠の邪魔をしないように別のところへと去っていったのだとか。

すると、リオくんは『リナ』ちゃんを見つけ、にゃんプロを始めたのだといいます。猫たちはそれぞれのやり方で寒さをしのいでいたそうです。

ホットカーペットの電源を入れると...？

ですが、少し肌寒いのでホットカーペットの電源を入れたという飼い主さん。すると、猫たちが集まってきてホットカーペットの上でくつろぎ始めたのだそうです。

いつも動くのが止まらないリオくんもホットカーペットの魅力にあらがえず、へそ天をしていたのだそうです。

寝床を決めると動かないというリタちゃんも、やはり窓辺よりもホットカーペットの上を選んだのだといいます。気持ちよさそうにホットカーペットにすりすりしていたとのこと。

リオくんとにゃんプロを楽しんでいたリナちゃんも、お腹をべったりとホットカーペットにつけて気持ちよさそうにしていたのだとか。

カーペットが猫柄に？！

さらに『リク』くんも寝転んでおり、あまりの暖かさに目を閉じて返事もしてくれなかったのだとか。猫たちが寝転ぶ姿を上から見ると、まるでホットカーペットに4匹の猫柄がついたかのようにみんな動かなくなったそうです。猫たちがホットカーペットに集まってぬくもりを楽しむ様子が実に微笑ましいのでした。

ホットカーペットに集まる猫たちの様子を見た多くの方たちから「ニャンズは、ホットカーペットの虜になっているね～」「温かいと安らぎますね」「カーペットの魔力には敵いません」「ニャンズはぽっかぽかですね」「気持ち良さそう」「ホットカーペット、凄すぎる」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、リタちゃん、リオくん、リナちゃん、リクくんたちの可愛い姿がたくさん投稿されており、愛らしい猫たちが幸せそうに暮らしている様子を存分に見ることができます。

リタちゃん、リオくん、リナちゃん、リクくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。