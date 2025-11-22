テレビでもおなじみの料理愛好家・平野レミには、シャンソン歌手としての顔がある。２０代前半の頃、銀座にあった日本初のシャンソン喫茶「銀巴里」で歌い、レコードを４枚世に出した。その後はライブ活動から離れていたが、１２月３日に３５年ぶりとなるステージでの歌唱を披露する。大ヒットしたフライパン鍋「レミパン」をマイクに持ち替える意気込みに迫った。（堀北 禎仁）

キッチンを離れても、平野のマシンガントークは全開だ。「本当にレミパンをマイクに持ち替えるのよ。レミパンは左手で振るし、マイクも左手」。空いた右手で大きくリズムを取るジェスチャーを見せた。肩書を記す時はいつも「料理愛好家、シャンソン歌手」。もう一つの本職を披露する時が来た。

仏文学者だった父・威馬雄さんの影響で、幼い頃からシャンソンの本場・フランスのレコードが自宅にあった。流れている曲の意味が分からないまま、覚えて歌うようになった。「１曲だけ、でかい声で歌うと父が『うるさい！』って怒るの。何でこの歌だと怒るのかなと思ったら、スケベな歌詞の歌だった」と笑う。

シャンソンを習い始めたが、そのうちバンド演奏をバックに歌いたくなった。銀座日航ホテル（２０１４年閉館）にあった「日航ミュージックサロン」のオーディションに内緒で行き、合格。一晩５ステージのギャラは１３５０円だった。「好きな歌を歌ってお金をもらえる。うれしかったね〜」。同所では、東大在学中だった歌手・加藤登紀子のプロデビューにも立ち会った。

同じ銀座にあった伝説のシャンソン喫茶・銀巴里からもオファーがあり、２つのステージを往復する日々。すると日本コロムビアから声がかかり、１９７０年に念願のレコードデビューを果たした。「シャンソンが下火だから１曲目は歌謡曲にしてくれと言われたけど、レコード盤から私の声が出るだけでもうれしかった」

デビュー曲「誘惑のバイヨン」以降もシャンソンを歌わせてもらえず、４曲目はタイトルが「カモネギ音頭」（「コン！コン！」のＢ面）。曲のキャンペーンで「銀座の歩行者天国でかごの中にネギ入れて配ってくれ、と言われた。それはやりたくない、と言って歌手やめちゃった」。わずか２年間のレコード歌手生活だった。

ところが、人生は不思議だ。当時、テレビの生放送で歌い始めたにもかかわらず「もう一度、最初からお願いします」とやり直す平野を面白がったのが、イラストレーターの和田誠さん。７２年１０月に友人の紹介で出会い、１０日後には結婚した。

料理に目覚めたのは同居した初日だった。「和田さんが『レミの料理は一生でどのくらい食べられるんだろうね』と。計算してみたら意外と食べられないのね。和田さんはとても食に対して興味を持ってるし、私の料理を食べたいって言ってるから頑張っちゃったんです」

一時は専業主婦になったが、家庭料理と食についてのエッセーが評判に。「最初は『嫌だ。絶対書けない』って言ったけど頼み込まれて、しょうがないから１回だけ書いたのが運の尽き。それで世の中に認められて、料理でどんどんテレビや雑誌に出るようになった」。お茶の間の人気者になった後も、料理や買い物の途中に大声で歌を口ずさんだ。そんな平野の“歌心”を、和田さんが後押しした。「レミパンが売れまくって、いっぱい『鍋代』が入ってきちゃった。和田さんが、このお金でいいＣＤ作ろうよと言ってくれた」。結婚した時、父が和田さんに「レミからシャンソンを取り上げないで」と伝えたことを覚えていたのだ。

０６年のＣＤ「私の旅」で全曲を作・訳詞してくれた伴侶は、１９年に亡くなった。「和田さんは私の料理を絶対にまずいと言わなかった。『今日のはちょっとコクが足りないかな』なんて言ってくれて、ちょっと手直ししてあげたら『おいしくなったよ』って言ってくれるの。料理も歌も続いたのは全部和田さんのお陰。夢みたい。結婚生活４７年間、あっという間だった。もっと好きだ好きだっていっぱい言ってあげればよかった」 ひとりになっても必ず自炊するなど、料理へのこだわりは変わらない。「作る楽しみや、自分が作ったものを誰かに食べてもらうっていう楽しみを全部すっ飛ばして、どこかで買ってきたものをチンして家族に出すっていうのは、私は絶対できない。インスタント食品も一度も家族に食べさせたことなくて。全部手作り。プロセスをちゃんと子供らに見せながらお料理を作っていくっていうのは大事なことだと思うんだよね。それをやってきたからこそ、息子らはちゃんと自分でお料理を作る。大事なことよね」

１２月３日の「ニッポン・シャンソン・フェスティバル２０２５〜大人のためのシャンソンティックな歌たち〜」（有楽町よみうりホール）で、３５年ぶりにステージで歌唱する。座席数は１０００人以上。「人生で初めて」という大舞台だ。きっかけは、銀巴里時代に「私が２番目に歌って彼女が前座だった」という歌手・クミコの誘い。「思わず『やるやるやる！』って言っちゃった。歌いたくて歌いたくて」と、出演を即決した。和田さんの作詞で料理をテーマにした「シャンソン・ド・レミ」など４曲を披露する予定だ。

昨年出版した初のひとり自炊本「平野レミの自炊ごはん」が大ヒットするなど著書も絶好調で、「料理で私を知った人たちが来てくれるといいね」と期待する。来年は料理と音楽を融合したイベントを複数開催することも決まっている。

平野にとって、料理と歌の共通点とは何か。「料理をおいしいと言われるのは、歌を歌って拍手されるのと一緒。みんなが幸せな気持ちになってくれる表情は一緒ですよね」

食と歌との相乗効果で、周囲の心を“満腹”にする。

◆平野 レミ（ひらの・れみ）東京都生まれ。料理愛好家、シャンソン歌手。“シェフ料理”ではなく“シュフ料理”をモットーに、テレビや雑誌などを通じて数々のアイデア料理を発信。フライパン鍋「レミパン」などキッチン用品も開発。著書に「平野レミのオールスターレシピ」など。長男はＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳのボーカル・唱（妻は女優の上野樹里）、次男はクリエイティブディレクターの率さん（妻は料理研究家の和田明日香）。