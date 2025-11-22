¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¹¾¤ÎÅç¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¡ª ½©¤ËÌ£¤ï¤¦´Ý¤´¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¡õÌ¾Êª¥°¥ë¥á3Áª
¡ü½©¤Î¹¾¤ÎÅç¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¡¢´Ý¤´¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤«¤é¥«¥Õ¥§¤´ÈÓ¡¢¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½©¤Î¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¡£Ë¬¤ì¤¿¤¤¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¹¾¤ÎÅç¤â¡¢¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤»²Æ»¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Î©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥ë¥á¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½©¸ÂÄê¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò´Ý¤´¤È»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤«¤éÌ¾Êª¤»¤ó¤Ù¤¤¡¢Àä·Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤·¤é¤¹¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢º£¤Î¹¾¤ÎÅç¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤¿¤¤½©¥°¥ë¥á¤ò3ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØHAPPY MARE @ KATASE¡Ù¤Ç¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò´Ý¤´¤È»È¤Ã¤¿ìÔÂô¥×¥ê¥ó
5³¬¤«¤éÄ¯¤á¤ë¹¾¤ÎÅç¥Ó¥åー¤â¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーÊ»Àß¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·ÁÂÖ¤Î¡ØHAPPY MARE @ KATASE¡Ù¡£¥é¥ó¥É¥êー¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥«¥Õ¥§¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤âOK¤Ç¤¹¡£
½©¸ÂÄê¡Ö´Ý¤´¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¡×
¡¡½©¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö´Ý¤´¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò´ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î°ìÉÊ¡£¥¹¥×ー¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥×¥ê¥ó¤¬¤È¤í¤ê¡£´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤«¤Ü¤Á¤ãËÜÍè¤Î¤Û¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
¡üSHOP INFO
HAPPY MARE ¡÷ KATASE
½»¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥³¤´ß1-8-18 ¿·²°¥Ó¥ë5F
TEL¡§0466-54-1234
¶È¡§10:00～20:00
µÙ¡§ÌµµÙ
https://www.instagram.com/cafe_katase/
¥«¥ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤Ì¾Êª¡Ø´Ý¾Æ¤¤¿¤³¤»¤ó¤Ù¤¤ ¤¢¤µ¤ÒËÜÅ¹¡Ù
¡Ö¤¿¤³¤»¤ó¤Ù¤¤ ¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¡×
¡¡¥¿¥³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¹¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë½Ö´Ö¤Î¡Ö¥×¥·¥åー¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦²»¡¢¾ÅÆîÌ¾Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö´Ý¾Æ¤¤¿¤³¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Ï¹¾¤ÎÅç´Ñ¸÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¥°¥ë¥á¤Ç¤¹¡£
¡Ø´Ý¾Æ¤¤¿¤³¤»¤ó¤Ù¤¤ ¤¢¤µ¤ÒËÜÅ¹¡Ù¤Ï¡¢ÅçÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡£¹ÔÎó¤òÈò¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¹¾¥ÎÅç±Ø¤«¤éÅç¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¹¾¥ÎÅç±ØÁ°Å¹¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡üSHOP INFO
´Ý¾Æ¤¤¿¤³¤»¤ó¤Ù¤¤¤Î ¤¢¤µ¤ÒËÜÅ¹
½»¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹¾¤ÎÅç1-4-8
TEL¡§0466-23-1775
¶È¡§9:00～17:00¡Êµ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
https://murasaki-imo.com/
³¤¤¬¸«¤¨¤ëÀä·Ê¥«¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ØCafe MAbu¡Ù¤Î¥Ñ¥¹¥¿
¡ØCafe MAbu¡Ù¤Î¡Ö¤·¤é¤¹¤È¾ÅÆî³ùÁÒÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×
¡ØCafe MAbu¡Ù¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ï¤É¤ÎÀÊ¤«¤é¤â³¤¤¬¸«¤¨¤ëÀä·Ê¥«¥Õ¥§¡£Åç¤òËþµÊ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ·Æ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¤¤¿¤À¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÅÆî¡¦³ùÁÒÌîºÚ¤È¡¢¹¾¤ÎÅçÌ¾Êª¤·¤é¤¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¤·¤é¤¹¤È¾ÅÆî³ùÁÒÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£¤·¤é¤¹¤Î»Ý¤ß¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢Êâ¤Èè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üSHOP INFO
Cafe MAbu
½»¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹¾¤ÎÅç2-6-6
TEL¡§050-5487-6995
±Ä¡§10:00～18:00¡Êµ¨ÀáÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
https://a811702.gorp.jp/