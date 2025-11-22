女優で歌手の平手友梨奈（24）が21日までにインスタグラムを更新。新ビジュアルの一部を公開した。

平手は「I'm human」とコメントし、3枚の新ビジュアルを公開した。

金髪のロングヘアーにノースリーブのトップスを着用したショットを披露しており、右腕には黒い三角形のようなタトゥーをちらりと見せている。

この投稿にフォロワーからは「タトゥーしてんの?」「ブロンドヘアが綺麗」「タトゥー入ってるのむしろ好き」「カッコ良過ぎです」とコメントが寄せられている。

平手は15年8月、欅坂46の一期生オーディションに合格。16年4月リリースにシングル「サイレントマジョリティー」でデビューし、センターを務めた。在籍中の18年9月公開の「響 −HIBIKI−」で映画初主演を果たし、「第31回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」の新人賞や、「第42回日本アカデミー賞」新人俳優賞などを受賞した。

20年1月のグループ脱退後はソロで活動。今月8日、韓国の大手総合エンターテインメント企業の日本本社「HYBE JAPAN」の新法人・新レーベル「NAECO（ネイコ）」が22年12月から所属していた平手との契約を終了したと発表していた。