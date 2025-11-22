11月20日、丸高愛実がInstagramを更新した。

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「ハッピーバースデー長女」と切り出し、長女が7歳の誕生日を迎えたことを報告。

続けて、「ケーキは黒でイーブイフレンズ！？が良い！！！ という難しい注文で私あわあわ…」「喜んでくれてよかった」「プレゼントはシールが欲しいと言われてて シールを渡して大喜び 笑」などと綴り、『ポケモン』のキャラクターがデザインされたバースデーケーキに笑顔を見せた娘の写真や、プレゼントに大喜びしている娘の写真を掲載した。

この投稿に対し、コメント欄には、「嬉しそう」「素敵」「もう7歳なんですね」「お誕生日おめでとうございます」「めちゃくちゃかわいい」などの反響が寄せられている。

丸高は2016年に柿谷曜一朗氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

