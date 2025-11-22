突然の体調不良に見舞われた飼い主さんを前に、ワンコが見せた『尊すぎる行動』が多くの反響を呼んでいます

話題となった投稿は、記事執筆時点で41万再生を突破。「優しいですね♡」「最高の特効薬」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：胃腸炎になり寝込んでいる男性→犬が心配そうに寄り添って…献身的すぎる『まさかの行動』】

飼い主さんをそっと見守った日

Instagram「kamabocokun」に投稿されたのは、2020年11月生まれの男の子「かまぼこ」くんのお姿。とある日、胃腸炎になってしまったという飼い主さん。かまぼこくんは、初めて目にする飼い主さんのダウンに、心配そうな表情で寄り添っていたといいます。

飼い主さんが布団で横になっている隣で、じっと看病を続けていたというかまぼこくん。飼い主さんの傍らには、かまぼこくんのお気に入りのおもちゃが『お供え』されたりと、小さな気遣いが感じられたんだとか。

寄り添い続けた優しさ

その夜、かまぼこくんは飼い主さんの隣で静かに添い寝を続けていたそうです。丸一日ご飯を食べていなかったというかまぼこくんですが、翌朝、ごはんがきれいになくなっていたことから、深夜にそっと起きて食べに行き、また静かに戻ってきたようだといいます。

隣で寝ていた飼い主さんが全く気付かないほどの静けさだったことから、かまぼこくんの優しい心遣いを感じたとのこと。翌日もかまぼこくんは飼い主さんの行動を欠かさず見守っていたそうで、健気なかまぼこくんに、キュンとしてしまいます♡

可愛らしい『すね顔』も…

別の投稿では、飼い主さんが回復し外出する際の、少しすねたようなかまぼこくんの姿も紹介されていました。飼い主さんが出かける雰囲気を察知すると、頭を撫でられてもちょっぴり不満げなご様子。飼い主さんをちらりと見上げる視線からは、複雑な気持ちが伝わってくるようです。

飼い主さんを見送る背中には切なさが漂い、どこかしょんぼりと佇む姿からは、具合が悪かった時にそばにいられた名残惜しさも滲んでいたのだとか。献身的に寄り添い、ずっとそばにいたいというかまぼこくんの様子からは、飼い主さんのことが大好きな気持ちが感じられる、愛おしく尊い光景だったのでした。

投稿には「お供えものが可愛すぎて、健気で泣けます」「なんて優しいワンコちゃん♡」「犬って素晴らしい」「お供え物ｗｗ」などのコメントが寄せられています。

