NARSホリデーコレクション×イリス・ヴァン・ヘルペン♡“新次元の美”

NARSと前衛的クチュールを牽引するイリス・ヴァン・ヘルペンが手を組み、未知なる美の領域へ誘うホリデーコレクション「DAZZLING DIMENSION」が登場。常識を破り、個性を解放することをテーマに、まるで近未来のアートのようなデザインと色彩がラインナップしました。2025年11月21日（金）に数量限定で発売される全5アイテムは、圧巻の内容です♡

未来の表情をつくるブラッシュパレット



NARS エシリアル オーラ ブラッシュパレット ライトスピード

ホログラフィックなコンパクトに収められた「NARS エシリアル オーラ ブラッシュパレット」は、ライトスピードとニューレルムの2種が数量限定で登場。

どちらも6色入りで税込8,800円（本体8,000円）。ライトスピードにはORGASMやDEEP THROATに加え、IMPULSEなど限定色が揃い、自然な血色感と奥行きを演出。

ニューレルムはTHRILLやDOLCE VITAに加え、輝きを添える限定シェードが重なり、陰影・光・立体感がひとつになった“多次元の頬”をつくり出します。

キスの限定色リップアロー グロウXで冬のむちゅるん唇に♡

色も質感も未知へ導くアイ＆限定セット



SOLARIS

オーガズム アフターグロー リキッドブラッシュ＆リップデュオ

まるでアートピースのような限定クワッドアイシャドー「SOLARIS」（税込7,700円／本体7,000円）は、ローズピンクやトープ、ブルーグレーが溶け合う幻想的な配色。

バターのようになめらかなリキッドバインディングシステム*で、繊細も大胆も思いのまま。

さらに、オンライン限定「オーガズム アフターグロー リキッドブラッシュ＆リップデュオ」（税込6,490円／本体5,900円）も登場。

アイコニックなORGASMが頬と唇に官能的なツヤと血色感を宿します♡

特別仕様のクッションケースも登場



NARS コズミック ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション ケース

「NARS コズミック ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション ケース」（税込2,640円／本体2,400円）は、まばゆいホログラフィック仕様が魅力。

イルミネーションの中でもひと際存在感を放つ、ホリデーだけの特別な輝きです。

無限の美しさへ踏み出すホリデーを



NARSとイリス・ヴァン・ヘルペンが描くのは、ただの“きらめき”ではなく、自分の内側に眠る可能性を呼び覚ますような未来的な美しさ。

限定パレットやクワッド、そしてORGASMの特別セットなど、全5アイテム5種には、常識を超え、自由に楽しむためのエネルギーが満ちています。

まばゆい次元へ進むホリデーの一歩を、あなたらしい色と質感でぜひ楽しんでくださいね♡