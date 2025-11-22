トランプ大統領とニューヨーク次期市長のマムダニ氏が初会談「彼を支援していく」一定の協力的な姿勢示す

アメリカのトランプ大統領は21日、ニューヨーク市長選で勝利した民主党のゾーラン・マムダニ次期市長と初めて会談し「彼を支援していく」と述べ、一定の協力的な姿勢を示しました。

トランプ大統領：

すべての人々の夢を実現し、強くて安全なニューヨークを実現するために彼を支援していく。市長、おめでとう。

マムダニ氏：

大統領、ありがとうございます。

トランプ米大統領は21日、ニューヨーク市長選で勝利したマムダニ氏とホワイトハウスで初めて対面で会談しました。

会談後、トランプ氏は記者団に対して「とても生産的だった」と話し、マムダニ氏と物価高対策などの分野で協力していく姿勢を示しました。

マムダニ氏も「会談では多くの相違点ではなく、物価高対策といった共通の目的を重視した」と述べました。

トランプ氏は民主党のマムダニ氏についてこれまで「共産主義者だ」などと批判を繰り返してきましたが、一転して対話を重視していく姿勢を示しました。

トランプ氏は「我々には共通点が一つある。愛するこの街（ニューヨーク）を、より良くしていきたいと願っているということだ」と述べ、マムダニ氏と握手を交わし融和姿勢を演出しました。

トランプ氏は、ここにきて物価高対策などによる支持率低下が鮮明に現れていて「私が物価を軽減することができれば、ニューヨークにとって良いことだ」などと述べ、物価高対策に取り組んでいる姿勢をアピールしました。