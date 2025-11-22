¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¡¢Á´ÊÆÅÔ»Ô¤Ë¡í¥Þ¥à¥À¥Ë¥¤¥º¥à¡í¤¬³ÈÂçÃæ¡ª
¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÄÂ¾å¾º¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡Ö²ÈÄÂÅà·ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¿ô¡¹¤ÎÀ¯ºö¤Ç»Ù»ý¤òÆÀ¤¿
¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿º¢¤«¤é¤½¤ÎÌö¿Ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Í½ÁÛ¡¢12·î²¼½Ü¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¼çµÁÅÔ»Ô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇÍ½Äê¤ÎÌðºî¹°»á¡£
Î¶Ã«Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÅÔ»Ô¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ±»á¤¬"¥Þ¥à¥À¥ËNY"¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹¤¬¤ë¡ÖÌ±¼ç¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ª
Âç´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢²ÈÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²Åà·ë¤äºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ÇÉÙ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¸øÌó¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¿·»ÔÄ¹¤Î¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡ÖÌ±¼ç¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¡×¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ÏÎò»ËÅª¤Ê»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÁ´ÊÆ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±¼ç¼Ò²ñ¼çµÁ¤È¤Ï¡¢¡Ö³×Ì¿¤äÆÈºÛ¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½ÎÏÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áªµó¤òÄÌ¤¸¤¿Ì±¼çÅª¥×¥í¥»¥¹¤Ç¼Ò²ñ¼çµÁ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£
À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä°åÎÅ¡¢¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÉôÊ¬¤ò»ä´ë¶È¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬¸øÊ¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¤«¤ÄÂç´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ë¹â¤¤ÀÇ¶â¤ò¤«¤±¡¢¤½¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ÇÉÙ¤Î½¸Ãæ¤òÀ§Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö¸ø¶¦¤Ë¤è¤ë½êÍ¤ÈºÆÊ¬ÇÛ¡×¤òÃì¤È¤¹¤ëÀ¯¼£»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ÙÇÛÅª¤Ê¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×¡Ê¼«Í³¶¥Áè¤ò¾©Îå¤·¡¢À¯¼£¤Î»Ô¾ì²ðÆþ¤òÈÝÄê¡Ë¤È¤ÏÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤äÉÔÆ°»º¶È³¦¤¬¥Þ¥à¥À¥Ë¤ÎÀ¯ºö¤Ë´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤Î¶¸¿Í¡×¤Ê¤É¤È²¿ÅÙ¤âÇÍÅÝ¡£ÍèÇ¯1·î¤Î»ÔÄ¹½¢Ç¤¸å¤ÏÏ¢Ë®»ñ¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤ÏÁªµóÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤ÊÍýÁÛÏÀ¤òÁÊ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥à¥À¥Ë¤ò»Ù»ý¤·¤¿¿Í¡¹¤ÏÈà¤¬Ì±¼ç¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤À¤«¤é»Ù»ý¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤òÇº¤Þ¤»¤ëÀ¸³è¶ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¡×¤Î³ÎÊÝ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½Ð¸ýÄ´ºº¤«¤é¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤Ï°µ¾¡¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐÎ©¸õÊä¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¯¥ª¥âÁ°¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÎ»ö¤Î41.6¡ó¤È¤¤¤¦ÆÀÉ¼Î¨¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤Ï50.4¡ó¤È¶Ïº¹¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ª¥â¤Î¼ç¤Ê»Ù»ýÁØ¤ÏÃæ¹âÇ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤Ï¼ç¤Ë45ºÐÌ¤Ëþ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë18¡Á29ºÐ¤«¤é¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤ÏÌó7³ä¤È°µÅÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÌ±¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢¸õÊä¤ÎÀ¯¼£»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êª²Á¹â¤ä¹â¤¤¼º¶ÈÎ¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±²ÈÄÂ¹âÆ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢²áµî5Ç¯¤Ç2³ä¶á¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1LDK¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç·î³ÛÌó50Ëü±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¼ý¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò²ÈÄÂ¤ËÈñ¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÊë¤é¤»¤Ê¤¤³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤¬È¿ÂÐÇÉ¤«¤é¡Ö²á·ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾õ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Þ¥à¥À¥Ë¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸Â¤Ã¤¿Æ°¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯¼£²È¤¬¶áÇ¯¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤ÎÁªµóÀï¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó»ÔÄ¹¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¦¡¼¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë36ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÅöÁª¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¿Í¸ý50Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ç½é¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢·Ï¡ÊÂæÏÑ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡Ë¤Ë¤·¤Æ½÷À¤Î»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¡¼¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤ò¼«Ç¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÏº¤¥¨¥ê¥¢¤Î»Ô¥Ð¥¹ÌµÎÁ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÙ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ÈÊ¡»ã¤Î½¼¼Â¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤È¶á¤¤À¯¼£ÅªÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¶Ëº¸¤À¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Þ¥à¥À¥Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤ÎÁªµóÀï¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤Ç»ÔÄ¹¤ÎºÂ¤òÁè¤¤¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤¬¡¢43ºÐ¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ç¤¹¡£
»ÔÌ±±¿Æ°²È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤â¡¢½»ÂðÌäÂê¤Î²ò·è¤äÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ò·Ç¤²¤ÆÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±»þ´ü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï°ÜÌ±2À¤¤ÇÌ±¼ç¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Æ¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¸½¿¦¸õÊä¤ÈÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¿ô¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤ë¼ã¤À¯¼£²È¤¿¤Á¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹âµé»æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢È¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÎ®ÇÉ¤Ø¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥à¥À¥Ë¤é¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤ÊÀ¯¼£²È¤ÎÌö¿Ê¤Ë´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤ÏÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÌ±¼çÅÞÆâÉô¤«¤é¤â¡¢¡ÖÈà¤é¤Î¼çÄ¥¤Ïº¸¤ËÊÐ¤ê¤¹¤®¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Àä¤¨¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà¤é¤¬»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ËÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÈÊÝ¼é¤ËÅêÉ¼·ë²Ì¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä½»Ì±¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤Ê»×ÁÛ¤ÏµñÈÝ¤µ¤ì¡¢Áªµó¤ÇÉé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÞ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡¡
°ìÊý¤Ç¡¢Ì±¼çÅÞ¼çÎ®ÇÉ¤ÎÃæÆ»¤ò¸Ç»ý¤¹¤ëÀ¯¼£»ÑÀª¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¶áÇ¯¤ÏÌ±¼çÅÞ¤¬»Ù»ý¤òÍî¤È¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂæÆ¬¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
»×¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤âÀ¯¼£»×ÁÛ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î¼çÎ®ÇÉ¤Ë¡Ö²á·ã¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂç½°¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÛÃ¼¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞÆâ¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤Ë¤è¤êÂçÅýÎÎ¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Þ¥à¥À¥Ë¤ò¼¹Ù¹¤ËÇÍÅÝ¤¹¤ëÍýÍ³¤â¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Þ¥à¥À¥Ë¤ËàÂèÆó¤Î¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ýá¤ÎË¨²ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤ò¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÁê¼ê¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡½¡½¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£ÅªÄ¬Î®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Î»ÔÀ¯¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤¬½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12月下旬発売予定の『社会主義都市ニューヨークの誕生』(学芸出版社)
