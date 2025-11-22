NBA屈指のビッグマンであるニックスのカール・アンソニー・タウンズ選手（30）が、ドジャース・山本由伸投手（27）の“激レア”カードを入手。オークションに出品し、7万2000ドル（約1126万円）で落札された。21日（日本時間22日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

タウンズは2015年のNBAドラフトで全体1位で指名され、翌16年に新人王を獲得。オールNBAに3度選出されるなどNBA屈指のスター選手として知られている。

2メートル13の屈強な体が武器のタウンズの趣味はカード収集。そんなタウンズがコレクターなら誰もが夢を見る“大当たり”を引き当てたと大リーグ公式サイトは報じている。

タウンズは自身のSNSなどで、カードパックの開封動画を投稿しており、9月にトレーディングカードの米大手「Topps（トップス）」のカードパックを開封したところ、世界に1枚しかない山本の「MLBロゴマンカード」を引き当てた。

実際にインスタグラムに投稿された動画では山本のカードを手にした瞬間、「ウォー！フォフォフォフォフォフォ！」と高笑い。「オーマイガー！」と大興奮する様子が映し出されている。

その後、山本がワールドシリーズでMVPに輝くなどしたことから、カードの知名度、価値はさらに上昇した。

ただ、タウンズは熱心なヤンキースファンであることから、このカードをオークションに出品。7万2000ドルと山本のカードとしては過去最高額で落札されたという。