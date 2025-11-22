今月１１日に結婚を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。愛犬の誕生日を報告した。

２１日に自身のインスタグラムを更新し、「ＢｅＢｅｔａｎ ４歳のお誕生日おめでとう」と、愛犬の誕生日を報告。「末っ子キャラ爆発。おもしろ担当べべです。おもちゃを一生投げてほしくてベッドにまで持ってきます。笑 カメラを向けると眩（まぶ）しそうなしじみ目でこっちをみてくれます。笑 赤紫のソファのクッションとクッションの間の高台が好きで、いなくなったなーと思ったら１人でここで寝てます 車の座席クッションではべべが年下なのに、姉の上に乗っかってこっちにアピールしてくるよ」と愛情をたっぷりとつづり、べべの写真を大量に公開。「暑いなぁって（ぽぽだと思う、暑いのは何も言わない姉、やさしぃ）朝起きたらすぐ近くで羽毛布団に挟まれながらチラッと目が合う瞬間が本当に可愛くて幸せ。元気にそばにいてくれてありがとう 大好きだよ」と続け、べべの姉・ぽぽとの２ショットも掲載した。

この投稿にメンバーのかしゆかから「べべたんおめでとう いつもありがとう」とコメントが寄せられたほか、フォロワーからは「べべたんおめでとすぎるぜ！」「可愛い動画や写真をありがとう」「怒涛（どとう）の２０枚の写真＆動画ありがとうございます！！」「ご一家でますますお幸せに」「これからもあ〜ちゃんを支えてね」などのコメントが寄せられた。

あ〜ちゃんは１１日に一般男性との結婚を発表。お相手については「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と説明した。

年内いっぱいで「コールドスリープ」することを発表しているＰｅｒｆｕｍｅ。２年ぶりに大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場が決まり、活動休止前のラストステージになる。