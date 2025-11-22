聴覚障害者の国際スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞協賛）で、日本人として初めてテコンドー競技に出場する選手がいる。

国立筑波技術大学４年の星野萌（２１）だ。キレのある足技が得意で、２２日に中野区立総合体育館（東京）で行われるプムセ（型）に挑む。開会式で選手宣誓の大役も果たした星野は「夢に向かって進む姿を通して、テコンドーの楽しさを伝えたい」と奮い立っている。（デジタル編集部・反保真優）

「大好きなアニメのようでかっこいいな」

白い道着に身を包み、きりっとした表情で素早い突きや力強い蹴りの動きを繰り返す。「パシンッ、パシンッ」。小柄な体を大きく使い、１８０度近く上に足をあげる前蹴りは、大迫力だ。

大会前に練習する星野を見て「練習熱心で努力家。成長スピードに驚いている」と、全日本テコンドー協会の有川真弓コーチは目を細める。

星野がテコンドーを始めたのは小学５年生の頃。水泳教室に通っていた時に偶然、ガラス越しにテコンドーの選手を見かけた。アニメの「美少女戦士セーラームーン」や「聖闘士星矢」に夢中になっていて、「大好きなアニメのシーンようで、かっこいいな」。蹴り技の勇ましい姿に心が躍り、すぐに競技を開始した。

「世界の仲間と一緒の舞台に」

幼い頃から耳が聞こえづらく、補聴器をつけて生活する。中学生までは健聴者に混じって競技をしていたが、審判の声や音、会話を聞き取れず、動きを覚えるのにも時間がかかった。昇級試験でなかなか結果が出ず「自分だけ取り残されていく感覚があった」。茨城県立水戸聾学校に進学して寮に入り、近くに道場もなく競技から気持ちも遠のいた。

聴覚障害者などが学ぶ国立筑波技術大学に進学し、国内で初めて開催されるデフリンピックにテコンドーが採用されると知った。「悔しいままで終わりたくない。世界の仲間と一緒の舞台に立ってみたい」。心残りだった競技を、大学２年の頃に再開した。

授業で健聴者とのコミュニケーションを学んだことも力になった。「健聴者のペースに合わせすぎず、自分の意見や気持ちをきちんと伝える大切さに気づいた」という。

「小さい頃は結果にこだわりすぎていたけれど、いまは競技ができる楽しさと喜びが大きい。コーチや練習仲間とたくさん意思疎通をして切磋琢磨できているから」と充実感をにじませる。

子どもたちの憧れになりたい

昨年６月の東京都のトライアウトを経て５月に正式に代表入りを勝ち取り、地元茨城県の道場や東京都内などで１日も休むことなく練習に励む。テコンドーでも対戦するキョルギ（組手）とは異なり、演武の正確性や表現力を競うプムセ。スピードが重要となる蹴り技を美しくするため、柔軟や体幹トレーニングにも力を入れてきた。

開会式では、選手宣誓の大役を務め、大会に向けた講演会やイベントにも積極的に参加。競技を通じた人との出会いが「人生を広げてくれた」と感じている。一方で、他のデフテコンドー選手に会ったのは数回だけで、国内の競技人口は片手で数えるほどという。

「デフリンピックは、自分がテコンドーの看板を背負って、子どもたちの憧れになれる場所だと思う。メダルを取って競技のファンを増やし、次のデフリンピックを一緒に目指す仲間をつくりたい」。気持ちと気迫のこもった演武で、観客を魅了するつもりだ。