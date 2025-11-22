11·î22Æü¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥¥à¥Á¤ÎÆü¡×¡¡22¼ïÎà°Ê¾å¤Î¸úÇ½¤¬¤¢¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ
¡Ö11·î22Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥¥à¥Á¤ÎÆü¡×¡ª2020¡ÊÎáÏÂ2¡ËÇ¯¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë´Ú¹ñÇÀ¿å»º¿©ÉÊÎ®ÄÌ¸ø¼Ò¤¬À©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥à¥Á¤Î¸¶ÎÁ¤Î1¤Ä1¤Ä¡Ê11¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ22¼ï¡Ê22¡Ë°Ê¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸úÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡¢¥¥à¥Áºî¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤È½Å¤Í11·î22Æü¤òµÇ°Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É
¡Ö¥¥à¥Á¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤É¬¼ûÉÊ¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤á¤ó¡¢Ãæ²ÚÌÍ¡¢¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ö¥¥à¥Á¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÇ¶¯¤Î°ìÉÊÎÁÍý¤Ë¡£¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¡©¡×ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¥à¥Á¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¶¡¼¥µ¥¤¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¶¥ï¡¼¥¯¥é¥¦¥È¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦»°ÂçÄÒÊª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¥à¥Á¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ëÄÒÊª¤ÎÈÏáÆ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÇ°ÆüÀ©Äê¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤äÌÈ±ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢Âå¼Õ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Ê¤É¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇòºÚ¥¥à¥Á¤ÈºàÎÁ¤Î°ìÉô¡¡Photo by AdobeStock
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä
ÇòºÚ¡¢Âçº¬¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ò±öÄÒ¤±¤Ë¤·¡¢Åâ¿É»ÒÊ´¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢À¸Õª¡¢¤Í¤®¡¢±ö¿É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌôÌ£¤òº®¤¼¤ÆÄÒ¤±¹þ¤ßÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æºî¤ë¡Ö¥¥à¥Á¡×¡£
ÃÏ°è¤äµ¨Àá¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Î¼ïÎà¤äÇÛ¹ç¡¦½ÏÀ®ÊýË¡¤Ê¤É¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ï200¼ï¤ò±Û¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ²ÈÄí¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄÒ¤±Êý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤´¤È¤ËÌ£¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¡×¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤Ï200¼ïÎà¤ò±Û¤¨¤ë¥¥à¥Á¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊphotoAC¡Ë
Åì³¤ÄÒÊª¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥à¥Á¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª³Î¤«¤Ë¡¢¡Ö¥¥à¥Á¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¾ÆÆù²°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¿·Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ¾ì´Ú¹ñÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö¥¥à¥Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤â»³¤Û¤É¡£11·î22Æü¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤í´¨¤µ¤â¿¼¤Þ¤êÆéÊª¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£º£Ìë¤Ï¤¼¤Ò¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡×¤ÇÂÎ¤â¿´¤â¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¡ª