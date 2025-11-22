和田竜 12年ぶり新作『最後の一色』怪物武者・一色五郎の武勇伝と非業の最期をたどる

戦国小説『のぼうの城』『忍びの国』『村上海賊の娘』等で知られる和田竜が、12年ぶりに新作をリリースしました。

その名も『最後の一色』。織田信長さえ認めた戦国最後の怪物武者・一色五郎（いっしき ごろう）が大暴れ。乱世を駆け抜けたその先に、どんな結末が待っているのでしょうか。

今回はそんな一色五郎を紹介。小説『最後の一色』を楽しむ参考にどうぞ。

戦国乱世を駆け抜けた一色五郎の生涯

一色五郎と名乗る戦国武将は複数名おり、本作の主人公である一色五郎は一色義定（よしさだ。又の名を義忠？）ではないかと考えられています。

この義定は江戸時代の軍記物語『一色軍記』にしか記録がなく、戦国時代の一次史料には名前が出てきません。

よって架空の人物であるとも言われていますが、諸系図には名前が記されているため、その存在が言い伝えられてきた可能性もあります。

存否さえ諸説入り乱れる謎の人物であり、今後の究明に期待しましょう。

五郎は丹後国守護職の一色義道（よしみち）または一色義員（よしかず）の子と言われ、父と共に織田信長の丹後侵攻を迎撃。優れた武勇を発揮して、織田の将・長岡藤孝（ふじたか。細川幽斎）を撃退したと言います。

しかし織田との対立が続く天正7年（1579年）。父が中山幸兵衛（こうべゑ。沼田勘解由）に裏切られ、丹後中山城（京都府舞鶴市）で自害に追い込まれてしまいました。

五郎は一色の家督と守護職を継承。残党を率いて弓木城（ゆみのきじょう。京都府与謝野町）に立て籠もり、なおも抗戦を続けます。

弓木城は鎌倉時代末期に稲富氏が築いた堅牢な山城で、五郎は砲術に長けた稲富祐直（いなどめ／いなとみ すけなお）ら鉄砲隊と共に、長岡勢をたびたび撃退しました。

攻めあぐねた藤孝は、明智光秀の助言により五郎と和睦。人質として娘の伊也（いや）を嫁がせ、以後は五郎と藤孝で丹後国を分割統治することになります。

かくして織田と和睦した五郎は、織田政権下における丹後国守護職として認められました。

天正9年（1581年）の京都御馬揃に参加したり、天正10年（1582年）の甲州征伐に参陣したりと、半ば織田家臣のような立場に置かれていきます。

しかし決してそれに甘んじていた訳ではないらしく、五郎は西隣の但馬国の山名堯熙（たかひろ）と関係を深めるなど、叛旗を翻す機会を窺っていたのかも知れません。

そんな天正10年（1582年）6月に本能寺の変で信長が横死を遂げると、五郎は明智光秀に与することを決断しました。

舅の藤孝もそうするだろうと思っていたのでしょうが……藤孝は結果的に光秀から離反。間もなく光秀は山崎の合戦で敗死し、その残党として五郎は謀殺されてしまったのです。

時は天正10年（1582年）9月8日。藤孝の居城である宮津城（京都府宮津市）へ招かれ、自害に追い込まれたということです。

宮津城へ同行していた将兵ら100名も、長岡家臣の松井康之（まつい やすゆき）や米田求政（こめだ もとまさ）らによってことごとく討ち取られ、弓木城に残っていた者たちも降伏したのでした。

こうして「最後の一色（丹後国守護職としての一色家当主）」は、戦国乱世の舞台から姿を消したのです。

その後、叔父の一色義清（よしきよ）が弓木城を奪還。激しく抵抗したものの、長岡勢によって攻め滅ぼされてしまいました。

※この義清こそ「最後の一色」とする説もあります。

『最後の一色』における一色五郎は？

ここまで、実在した？とされる戦国大名・一色五郎（義定？義忠？）について、その生涯を駆け足でたどってきました。

果たして和田竜『最後の一色』では、どんな一色五郎が描かれるのでしょうか。

一色五郎

一色家当主・丹後守護。

戦で父を失い、 １７歳にして家督を継ぐ。

六尺を越す巨躯に 奇怪な程に長い手足を持ち、

左目だけが極端に大きい、 魔物のような容貌。

無口にして豪胆、 大胆にして細心。 ※『最後の一色』和田竜｜小学館

父親は謀殺でなく、討死した設定となっているようです。17歳で家督を継いでいることから、逆算して一色五郎は永禄6年（1563年）生まれなのでしょう。

六尺（約181.8センチ）を超す長身や異常に長い手足、左目だけが極端に大きいという設定については、魔物感を演出するための創作と考えられます。

あまり口数は多くないようですが、果たして何を企んで？いるのでしょうか。

『最後の一色』物語

織田信長による天下布武の軍団が日本全土を侵略していくなか、その怪物は戦場にあらわれた。 名を丹後の守護大名、一色義員の嫡男・五郎と言った。 17歳の青年は、父が倒された圧倒的不利な状況下で、凄惨な戦闘を繰り広げ、その場にいた全ての人間を恐怖に陥れる- 一方、信長に丹後を支配するよう命じられた智将・長岡（細川）藤孝、猛将・忠興親子は、決死の覚悟で五郎と戦う。 味方にも秘策を明かさぬ五郎が進もうとする先は、果たして織田家の壊滅か、一族の破滅か。戦国時代最後の怪物が覚醒する。 ※『最後の一色』和田竜｜小学館

これを読む限り、本作では恐らく和睦≒織田家に臣従する前の抗戦時期が描かれるのでしょう。父が討たれた逆境の中で武勇を奮い、長岡父子（特に嫡男の忠興）と死闘を演じる……胸が熱くなる展開ですね。

『最後の一色』主要人物

＜一色家＞

日置主殿介（ひおき とのものすけ）……一の家老。牧忠左衛門（まき ちゅうざゑもん）……二の家老。真下梶之助（ましも かじのすけ）……三の家老。日置小左衛門（こざゑもん）……主殿介の弟。芦屋金八郎（あしや きんぱちろう）……ふぐりの右。金川与蔵（かながわ よぞう）……ふぐりの左。稲富伊賀（いなどめ いが）……弓木城主、鉄砲の名手。

※「ふぐり」とは精巣のこと。これ以上の言及は避けますが、よほど息の合った一体不可分のコンビなのでしょうね。

＜長岡家＞

長岡藤孝長岡忠興……藤孝の嫡男。玉の夫。長岡伊也（いや）……藤孝の娘で五郎に嫁ぐ。明智玉……忠興の妻で、明智光秀の娘。後世の細川ガラシャ。松井康之……藤孝の家老。米田求政……藤孝の奉行。米田助右衛門（すけゑもん）……求政の子。

＜その他＞

終わりに

明智光秀羽柴秀吉織田信長……等々。

今回は和田竜の最新作『最後の一色』主人公・一色五郎について紹介してきました。

果たして一色五郎は、どんな怪物ぶりを魅せてくれるのでしょうか。

ファンの一人として、とても楽しみです。早く読んでみたいと思います。

