ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660153

投入時期：2025年11月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年11月も、セガプライズから「クロミ」や「マイメロディ」「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」など、「サンリオキャラクターズ」のキュートなグッズが続々登場！

ぬいぐるみやマスコット、アクリルとぬいぐるみを合わせた「アクぬい」など、全4種類がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぽちゃちま ぬいぐるみ Vol.3

投入時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（ポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ）

セガオリジナルのぬいぐるみブランド”ぽちゃちま”デザインのぬいぐるみ。

持ち主に愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなった姿が表現されています。

小さいからだで「ちま」っと座って、いつでも寄り添ってくれます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット 周年お祝いVer.

投入時期：2025年11月21日より順次

サイズ：全長約9×6×10cm

種類：全4種（クロミ、マイメロディ、キキ、ララ）

「リトルツインスターズ50周年」「マイメロディ50周年」「クロミ20周年」を記念したマスコット。

頭にかぶったクラウンや、胸元のおそろいリボンがポイントです！

サンリオキャラクターズ アクぬい For Amusement Vol.2

投入時期：2025年11月28日より順次

サイズ：全長約9×3.5×14cm

種類：全3種（シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ）

アクリルとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンル“アクぬい”がプライズで登場！

「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」のかわいい世界観が、アクリルスタンドとぬいぐるみで表現されています。

付属のスタンドで遊びながらかわいく飾れます。

同じシリーズとも組み合わせられる、集めても楽しいグッズです☆

ハローキティ カラビナ付マスコット

投入時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全4種（オーバーオール（青）、エンジェル、セーラー、ピンクキルト）

かわいいカラビナが付いた「ハローキティ」のマスコットは、全部で4種類。

定番のオーバーオール姿や羽の生えたエンジェル、ハイビスカスがポイントのセーラー、そしてピンクキルトがラインナップされます。

「ポムポムプリン」や「シナモロール」など、「サンリオキャラクターズ」たちのグッズが盛りだくさん。

2025年11月より、全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

