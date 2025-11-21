ビームス ジャパンが太宰府に出店、地元企業とコラボした限定アイテム発売

「ビームス ジャパン（BEAMS JAPAN）」が、福岡県・太宰府に「ビームス ジャパン 太宰府」を出店する。九州初上陸となり、オープンは11月29日。

ビームス ジャパンは、日本のモノ・コト・ヒトをキュレーションするショップとして2016年にスタート。新宿、渋谷、京都、日光といった全国9ヶ所に出店しており、太宰府が10店舗目となる。

同店は、太宰府天満宮に続く参道近くに位置し、地元福岡の事業者と連携した地域共創型店舗として運営。今年9月の文化庁とビームス、ビームス ジャパン間での「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」締結後、初の出店となる。

店内では、バイヤーが仕入れた日本全国の銘品や、地元事業者と共同開発した店舗限定のコラボレーション商品などを展開。福岡を拠点とするシューズブランド「ムーンスター（MOONSTAR）」とコラボし、スニーカーを製作する過程で生まれる端材を活用した「ラバーだるま」（3520円）や、「オカモト商店」とコラボレーションした久留米絣の巾着トート（6600円）とポーチ（2200〜2650円）といったアイテムのほか、「イケヒコ・コーポレーション」と協働した「福岡花ござ」を使用したランチョンマット（2750円）、就労継続支援A型事業所「ボクらの仕事場」が手掛けた九州産ヒノキを使用した木製のキーホルダー（1320円）などを揃える。また、同店限定のロゴ入りトートバッグやランチバッグも展開。これらのアイテムには、太宰府天満宮に祀られている菅原道真公が愛した梅から着想した、赤みがかったカラーを用いる。

◾️ビームス ジャパン 太宰府

オープン日：2025年11月29日（土）

所在地：福岡県太宰府市宰府2丁目7-11

営業時間：10:00〜17:00