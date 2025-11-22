¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡õ¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞÉ×ºÊ¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¡ª
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Íµ¤»ùÆ¸¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡õ¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞÉ×ºÊ¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë½ÐÀÊ
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î19Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î»ñ¶â½¸¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Î¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¤ÎÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¥¸¥ã¥à¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÈÉ×ºÊ¤¬µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë°ì¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡É×ºÊ¤Ï2017Ç¯¡¢Åö»þ¤Þ¤À·ëº§Á°¤À¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó2¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¥ë¥¤²¦»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ë´¤¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºß°Ì70Ç¯¤ò½Ë¤¦¥×¥é¥Á¥Ê¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤È¤ªÃã²ñ¤ò³Ú¤·¤à±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£½÷²¦¤¬ÀÂµî¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿ôÂ¿¤¯¼ê¸þ¤±¤é¤ì¡¢¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤¬»ùÆ¸»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¦¼¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸øÌ³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÞ¤Ï¡¢¥¿¥ë¥Ü¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥Û¥Õ¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¥°¥ì¥ô¥£¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥á¥¢¥ê¡¼²¦ÈÞ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥Î¥í¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¤È¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥«¥à¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤â¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤¤¡¢É×ÉØ¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£É×ºÊ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤ËÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬Â¨°Ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿É×ºÊ¤Î¿·¤¿¤ÊÌæ¾Ï¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¡£Ãæ±û¤ËÉ×ºÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ«¾Ï¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤È¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ò¼¨¤¹¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î±©º¬¾þ¤ê¤È´§¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖIch Dien¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç²æ¤Ï»Å¤¨¤ë¤Î°Õ¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡õ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷princeandprincessofwales¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë½ÐÀÊ
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î19Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î»ñ¶â½¸¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Î¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¤ÎÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¥¸¥ã¥à¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÈÉ×ºÊ¤¬µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë°ì¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸øÌ³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÞ¤Ï¡¢¥¿¥ë¥Ü¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥Û¥Õ¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¥°¥ì¥ô¥£¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥á¥¢¥ê¡¼²¦ÈÞ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥Î¥í¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¤È¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥«¥à¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤â¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤¤¡¢É×ÉØ¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£É×ºÊ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤ËÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬Â¨°Ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿É×ºÊ¤Î¿·¤¿¤ÊÌæ¾Ï¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¡£Ãæ±û¤ËÉ×ºÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ«¾Ï¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤È¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ò¼¨¤¹¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î±©º¬¾þ¤ê¤È´§¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖIch Dien¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç²æ¤Ï»Å¤¨¤ë¤Î°Õ¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡õ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷princeandprincessofwales¡Ë