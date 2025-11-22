¡¡£×£ÓÂè£²Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤¬»³ËÜ¤òÃú½Å¤Ë½Ð·Þ¤¨¤ë¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼¡¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Äó¶¡¡Ë

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ºÝ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÃÏ¸µÃæ·Ñ¶É¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¡£î£å£ô¡¡£Ì£Á¡×¤¬¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¡¢¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤È¤ÎÇ®¤¤ÊúÍÊ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£

¡¡Å¨ÃÏ¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤ÎÂè£²Àï¡£»³ËÜ¤ÏÂè£±Àï¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ò´°Á´¤ËÊ¬ÃÇ¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ø°ú¤­ÍÈ¤²¤Æ¤­¤¿»³ËÜ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤é¤¬ÅÚ²¼ºÂ¡£¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡¢¥»¥ó¥Ñ¥¤¡×¤ÈÀä¶«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥­¥±¤¬»³ËÜ¤ÈÊú¤­¹ç¤¤¡Ö¥æ¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥²¡¼¥à¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ª¤òÃ¡¤¯¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý¤Á¡¢»³ËÜ¤È´Ø·¸¤Î¤è¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¥­¥±¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºòÇ¯¤«¤é»³ËÜ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢£²»þ´Ö¥È¡¼¥¯¤Çµ¤»ý¤Á¤òÁ°¤Ë¸þ¤«¤»¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â»Ä¤ë¡£

¡¡»³ËÜ¤ÈÊú¤­¹ç¤¦¥­¥±¤ÎÉ½¾ð¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢¿´¤«¤é±¦ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤µ¤é¤Ë»³ËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Îµ­²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥­¥±¤ÏËÜÅö¤Ë¿´Í¥¤·¤¤¡×¡Öº¸Éª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥­¥±¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÄË¤á¤Æ¤¤¤¿º¸Éª¤ò¼ê½Ñ¡£¸½ºß¤Ï£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£