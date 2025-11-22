ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します！

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期：2025年11月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年11月もセガプライズから『おさるのジョージ』のキュートなグッズが続々登場！

寒くなる季節にぴったりのブランケットや、クリスマスに飾りたいプレゼントボックスに入った「ジョージ」のぬいぐるみなど、全6種類がラインナップされます。

おさるのジョージ プラチナムザッカfuwa&hugブランケット〜黄色い帽子〜

投入時期：2025年11月7日より順次

サイズ：全長約140×2×100cm

種類：全1種（ジョージ）

人気の”fuwa&hug”デザインを使用したブランケット。

大きな黄色い帽子で遊ぶ「ジョージ」が描かれた、カラフルでかわいいプライズです。

寒い季節に重宝する、モコモコのあったか仕様も嬉しいポイント☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ プレゼント

投入時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約8×8×18cm

種類：全3種（紫色、黄色、赤×緑）

プレゼントからひょっこりお顔を出す、プレゼントに入った「ジョージ」がかわいらしいぬいぐるみ。

紫、黄色、赤と緑のストライプの3種類がラインナップされます。

それぞれ異なる「ジョージ」の表情にも注目です。

全種類揃えて飾りたくなる、クリスマスシーズンにぴったりのグッズです。

おさるのジョージ ちょこんとおすわり マスコット

投入時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約7×5×10cm

種類：全3種（あぐら、座り、しゃがみ）

“ちょこんとおすわり”シリーズに「ジョージ」が初登場！

両手をついたり足をクロスさせたりする、ユニークなお座りポーズがポイントです。

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ おしごとシリーズVol.1

投入時期：2025年11月21日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（ピザ屋さん、ポップコーン屋さん、ケーキ屋さん）

好奇心旺盛で人助けが大好きな「ジョージ」

色々なお仕事に挑戦している新シリーズのぬいぐるみです！

おさるのジョージ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ バナナ

投入時期：2025年11月28日より順次

サイズ：全長約20×16×29cm

種類：全1種（ジョージ）

バナナをもった「ジョージ」のぬいぐるみ。

嬉しそうな表情と”赤いほっぺ”がとってもキュート☆

おさるのジョージ カラフルプチソフトブロック

投入時期：2025年11月28日より順次

サイズ：全長約4.5×4.5×4.5cm

種類：全6種（つみき、たべもの、THANK YOU、フェイス、すうじ、そら）

「ジョージ」たちや数字、つみき、食べ物などのイラストがかわいい、小さくてカラフルなブロック。

たくさん集めて遊びたくなるプライズです☆

見ているだけでも癒やされる、かわいい「ジョージ」のぬいぐるみなどがラインナップ。

2025年11月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

