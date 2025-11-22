あったか仕様のブランケットやプレゼントに入ったぬいぐるみ！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
投入時期：2025年11月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年11月もセガプライズから『おさるのジョージ』のキュートなグッズが続々登場！
寒くなる季節にぴったりのブランケットや、クリスマスに飾りたいプレゼントボックスに入った「ジョージ」のぬいぐるみなど、全6種類がラインナップされます。
おさるのジョージ プラチナムザッカfuwa&hugブランケット〜黄色い帽子〜
投入時期：2025年11月7日より順次
サイズ：全長約140×2×100cm
種類：全1種（ジョージ）
人気の”fuwa&hug”デザインを使用したブランケット。
大きな黄色い帽子で遊ぶ「ジョージ」が描かれた、カラフルでかわいいプライズです。
寒い季節に重宝する、モコモコのあったか仕様も嬉しいポイント☆
おさるのジョージ ぬいぐるみ プレゼント
投入時期：2025年11月14日より順次
サイズ：全長約8×8×18cm
種類：全3種（紫色、黄色、赤×緑）
プレゼントからひょっこりお顔を出す、プレゼントに入った「ジョージ」がかわいらしいぬいぐるみ。
紫、黄色、赤と緑のストライプの3種類がラインナップされます。
それぞれ異なる「ジョージ」の表情にも注目です。
全種類揃えて飾りたくなる、クリスマスシーズンにぴったりのグッズです。
おさるのジョージ ちょこんとおすわり マスコット
投入時期：2025年11月14日より順次
サイズ：全長約7×5×10cm
種類：全3種（あぐら、座り、しゃがみ）
“ちょこんとおすわり”シリーズに「ジョージ」が初登場！
両手をついたり足をクロスさせたりする、ユニークなお座りポーズがポイントです。
おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ おしごとシリーズVol.1
投入時期：2025年11月21日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全3種（ピザ屋さん、ポップコーン屋さん、ケーキ屋さん）
好奇心旺盛で人助けが大好きな「ジョージ」
色々なお仕事に挑戦している新シリーズのぬいぐるみです！
おさるのジョージ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ バナナ
投入時期：2025年11月28日より順次
サイズ：全長約20×16×29cm
種類：全1種（ジョージ）
バナナをもった「ジョージ」のぬいぐるみ。
嬉しそうな表情と”赤いほっぺ”がとってもキュート☆
おさるのジョージ カラフルプチソフトブロック
投入時期：2025年11月28日より順次
サイズ：全長約4.5×4.5×4.5cm
種類：全6種（つみき、たべもの、THANK YOU、フェイス、すうじ、そら）
「ジョージ」たちや数字、つみき、食べ物などのイラストがかわいい、小さくてカラフルなブロック。
たくさん集めて遊びたくなるプライズです☆
見ているだけでも癒やされる、かわいい「ジョージ」のぬいぐるみなどがラインナップ。
2025年11月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆
