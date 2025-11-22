首を傾げたエイリアン、ハム、ロッツォ！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆
今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみを紹介します！
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ
登場時期：2025年11月14日より順次
サイズ：全長約8×6×15cm
種類：全3種（エイリアン、ハム、ロッツォ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
“ひょこ“っと顔をのぞかせ、いつもあなたを見守り、癒やしてくれるセガプライズのオリジナルシリーズ“ひょこぴょこ”。
首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみです。
そんな“ひょこぴょこ”シリーズに、新たなキャラクターが仲間入り☆
ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズから、「エイリアン」、「ハム」、「ロッツォ」の3種類がラインナップされます。
エイリアン
トレードマークでもある3つ目がインパクト抜群な「エイリアン」の”ひょこぴょこ” ぬいぐるみ。
ご機嫌な表情がとってもチャーミングです！
ハム
首をかしげたポーズの「ハム」のぬいぐるみ。
愛くるしい表情はもちろん、貯金箱のフタでもある丸いおへそがポイントです☆
ロッツォ
毛がふさふさとしている「ロッツォ」のマスコットも登場。
両頬に手をおいたポーズや、コロンとしたフォルムがかわいい☆
『トイ・ストーリー』の人気キャラクターたちが見守ってくれる、“ひょこ”っと顔をのぞかせるポーズのぬいぐるみシリーズ。
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみは、2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
