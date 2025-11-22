セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみを紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ

登場時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約8×6×15cm

種類：全3種（エイリアン、ハム、ロッツォ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

“ひょこ“っと顔をのぞかせ、いつもあなたを見守り、癒やしてくれるセガプライズのオリジナルシリーズ“ひょこぴょこ”。

首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみです。

そんな“ひょこぴょこ”シリーズに、新たなキャラクターが仲間入り☆

ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズから、「エイリアン」、「ハム」、「ロッツォ」の3種類がラインナップされます。

エイリアン

トレードマークでもある3つ目がインパクト抜群な「エイリアン」の”ひょこぴょこ” ぬいぐるみ。

ご機嫌な表情がとってもチャーミングです！

ハム

首をかしげたポーズの「ハム」のぬいぐるみ。

愛くるしい表情はもちろん、貯金箱のフタでもある丸いおへそがポイントです☆

ロッツォ

毛がふさふさとしている「ロッツォ」のマスコットも登場。

両頬に手をおいたポーズや、コロンとしたフォルムがかわいい☆

『トイ・ストーリー』の人気キャラクターたちが見守ってくれる、“ひょこ”っと顔をのぞかせるポーズのぬいぐるみシリーズ。

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみは、2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 首を傾げたエイリアン、ハム、ロッツォ！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.