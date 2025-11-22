【ハニーズのチャコール色】がセンス抜群！ 40・50代の冬コーデに♡「サマ見えパンツ」

落ち着いた色味が多くなる冬コーデ。そんな季節に取り入れたいのが、上品で大人っぽい雰囲気の「チャコール色」です。黒よりもやわらかく明るめグレーよりも深みのある色合いで、おしゃれ見えが叶いそう。今回は、【ハニーズ】のなかでもセンスの光るチャコール色のパンツをピックアップ。40・50代の大人女性にぴったりの、「サマ見えパンツ」をご紹介します。

きれいめパンツもチャコールでやわらかな印象に

【ハニーズ】「あったかテーパード」\3,680（税込）

裏起毛で寒い日にも暖かく穿けそうなテーパードパンツ。タック入りのデザインとセンタープレスできちんと感もあり、きれいめな印象です。上品なスタイルに仕上げたいときも、チャコールを選べばやわらかさが加わり優しげな雰囲気に。ニットトップスなどを合わせた、温かみを感じるスタイリングにもぴったり。幅広いトップスと合わせやすく、オンオフ問わず着回せそう。

チャコールパンツで赤を引き立てる

チャコールのテーパードパンツに赤のセーターを合わせた冬らしいスタイリング。カジュアルな印象のセーターも、上品なパンツを合わせることで大人っぽいきれいめスタイルに。落ち着きのあるチャコールのパンツが、鮮やかな色のトップスを引き立ててくれます。華やかさと品のよさのどちらも叶いそうな、大人女性に似合う着こなしです。

落ち着きカラーが大人っぽい上品ガウチョ

【ハニーズ】「ガウチョパンツ」\2,980（税込）

裾に向かってゆるやかに広がるシルエットのガウチョパンツ。スカートの軽やかさと、パンツの動きやすさを取り入れたちょうど良いバランスです。ボリュームが出すぎず、すっきりときれいめに着こなせそう。落ち着いたチャコールカラーが上品で、きれいめコーデにもカジュアルなコーデにも取り入れやすそうな一本。シンプルなトップスと合わせるだけでも、サマ見えを狙えそう。

ブーツ合わせでクラシックな雰囲気に

ガウチョパンツに黒のブーツを合わせた上品コーデ。ブーツを合わせることで、クラシックで大人っぽい雰囲気に。トップスのブラックやブルーとも馴染みがよく、全体を品よくまとめてくれそうなチャコール色のガウチョパンツ。シンプルなコーデにも、さりげなくセンスを感じさせてくれそうな存在で、冬コーデのおしゃれ度をアップしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N