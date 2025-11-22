あと一歩、届かなかった。

結びの一番で2敗の横綱・大の里（25）と関脇・安青錦（21）がぶつかった九州場所13日目の22日。激しい攻防の末、軍配は横綱に上がった。

過去の対戦成績は安青錦の0勝2敗。いずれも立ち合いで吹っ飛ばされ、何もさせてもらえなかった。それがこの日は何とか食らいつき、土俵際で逆転の上手投げを敢行。最後の一押しで土俵外に飛ばされたものの、これまでに比べ善戦した。

ここ2場所で計22勝の安青錦。起点は前頭筆頭だが、もっか10勝3敗で、今場所11勝以上なら大関昇進も取り沙汰されている。そこにきて苦手の大の里に善戦したのだから、昇進は確かか。

ある親方は「協会内では意見が割れているようです」と、こう続ける。

「現在は安定感に欠ける琴桜の1人大関。大関不在という万が一の事態を考え、安青錦を昇進させた方がいい、という声もある。安青錦は新入幕から4場所連続11勝。相撲技術は抜群で、安定感があるのは確かです」

この親方は「しかし……」と、こう続ける。

「昇進は時期尚早という声もある。安青錦の立ち合いはまだまだ弱く、相手を圧倒する強さがない。この日は普段以上に低く当たり、吹っ飛ばされる距離を抑えただけ。工夫は悪いことではないにせよ、大の里に攻め込み、引かせる場面があって初めて『実力差が縮まった』と言える。もう少し様子を見るべき、というのが昇進反対派の意見です」

目安の11勝まであと1勝だが果たして……。