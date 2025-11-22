¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡É×KENJI03¤È¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ÖËþµÊ¡ªµ®½Å¤Ê4SÈäÏª¤·»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ë¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖDo¡¡As¡¡Infinity¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBACK-ON¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢KENJI03¡Ê41¡Ë¤â¸ò¤¨¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öbillboard ²£ÉÍ¡¡Do As Infinity ½éÆü¸ø±éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤ÈKENJI03¡¢¡ÖDo¡¡As¡¡Infinity¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÂçÅÏÎ¼¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤ó¤Á¤ã¤óÀèÇÚ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ë¡¢Í§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡¡¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ë¤¤¤Ä¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡¡¤Ï¤ó¤Þ¤Ã¡ª¡ª¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¡¼¤·¡¢¤¨¤¨¿Í¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óbillboard¤È¤æ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ê¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ê¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¤Ç¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¡¡ÉÍ¤Ã¤³ÀèÇÚ¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¡¡¤ª¤â¤í¡¼¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥®¥¿¡¼¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡¢¡¢¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¡¡avex¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¡¢ÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤³¤¦¤À¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª¤Í¤§¤Î³Ú²°¤Ç¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥Á¥¯Ãý¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤âµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¡¼ê¤ËÍè¤Þ¤¹¡£ËÜÆü½éÆü¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Î¤¬¤³¤³¤Ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éµã¤±¤ë¡¼¡×¡Ö¤ï¡¼ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Time¡¡ºÇ¸ö¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£