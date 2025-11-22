55歳、元ボキャブラ芸人の今。ウーバーイーツ配達員をしながら夫婦でコンビ結成「笑顔で楽しく生きています」
90年代に起きたお笑いブームで頭角を現していた坂道コロコロ。そのメンバーだったのがだんな松丘（松丘慎吾）さん、55歳。
相方の不祥事でコンビ解散後は、フォークダンスDE成子坂の村田渚さんと鼻エンジンを結成。しかし、志半ばで村田渚さんの急逝。トラブル続きの中、現在は妻である赤プルさんと夫婦コンビで活動しながら、Uber Eatsの配達員もしている。
今回はそんな松丘さんが赤プルさんと結婚に至るまでのエピソードや、芸人とバイトの二重生活について聞いた。（記事は全2回の2回目）
◆相方の不祥事以降、芸人とバイトの二重生活
――2006年に坂道コロコロの相方が逮捕され、順調だった仕事がすべてなくなったんですよね。
松丘：そうですね。相方の不祥事の影響で給料がゼロになりました。坂道コロコロを解散した後に、渚さんと新しく鼻エンジンというコンビを組んだのですが、ポスティングのバイトもしていました。
――今もポスティングのバイトをされているのですか？
松丘：今はお笑い以外にはUber Eats（以下、ウーバー）やっています。結構早い時期から始めたので、もう5年目になります。きっかけはコロナ禍になって、テレビや営業の仕事がなくなったから。すでに通算2万回くらい配達しています。
――だんな松丘さんは現在55歳ですが、体力的にはきつくないですか？
松丘：自転車で配達していた時はしんどかったけれど、バイクだから大丈夫ですよ。ウーバーの仕事は、生活のためにやるしかない。僕は、お笑いのためにウーバーもやっている。だから恥ずかしいとも思わない。
――ちなみに全盛期のギャラはすべて使ってしまったのですか？
松丘：あっという間でしたね。相方が捕まってからは、ずっとバイトです。でも楽しく生きています。ストレスがないほうが、長生きできるって思っています。会社員だとあと5年くらいで定年だろうけれど、ウーバーは定年がないので（笑）。いくつになっても働ける。現役の目標が90歳なんです。僕が長生きすることで、人生、何があってもこうやって明るく生きていけるんだっていうメッセージになりますよね。
――ウーバーのメリットってありますか？
松丘：今、ウーバーって、24時間注文ができる。夕方4時まで寝て、そこから深夜1時まで配達することもできる。どうしてもお金が必要ってなったら、朝8時から12時まで配達してからお笑いの仕事に行ける。働き方が自由なんで助かってますね。
――配達先で、だんな松丘さんだってバレたことはありますか？
松丘：あります。ポスティングをやっている時も、身バレはありましたね。でもそれはありがたい話ですよね。
――今はお笑いの仕事とウーバーの割合はどのような感じですか？
松丘：お笑いの仕事なんてほとんどないですよ。赤プルは防災士の資格も持っているので講演会の仕事などもあるんですけれど、僕は8割くらいウーバーで稼いでいますね。雨の日だと逆に「稼ぎ時だ」って思います。この前、配達中に前のタクシーが急に停車したのを避けてバイクでよろけちゃったんです。そうしたら、鎖骨あたりが折れちゃって。今も怪我の治療をしながら配達をやっています。
――ウーバーで、利用者から低評価を付けられたらイラっとしませんか？
松丘：最初はしたけれど、今はあまり気にしないですね。僕、Goodが96パーセントなんです。ずっと99パーセントだったけれど、店側のミスで蓋がきちんと閉められていなくて汁がこぼれていたことがあって。でもそれは僕のせいではないし。だから評価も気にしないようにしています。
――自分のミスではないことで上手くいかないと、気持ちの切り替えが難しそうですが……。
