“人口156人”の青ヶ島に住む40歳女性が描く展望「東京本土での暮らしに戻るのは無理ですね(笑)」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月24日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
四方を断崖絶壁に囲まれ、日本に数多くある離島の中でも最も上陸が困難とされる「青ヶ島」。そこでの日々の暮らしを伝えるYouTubeチャンネル「青ヶ島ちゃんねる」が人気を博している。
発信者である佐々木加絵さん（40歳）の飾らない語り口と実年齢を疑う美貌も相まって、チャンネル登録者は16.6万人（2024年7月10日現在）。動画視聴をきっかけに青ヶ島に魅了され、訪れる方も増えたという。
前回の記事に引き続き、青ヶ島での暮らしの実情や魅力、東京本土との違い、今後の展望などを佐々木さんに聞いた。
◆簡単に上陸できないことが魅力
――青ヶ島ちゃんねるはチャンネル登録者が16.6万人（2024年7月10日現在）。佐々木さんが投稿される動画をきっかけに、青ヶ島に旅行したい、住みたい、という方も多いのでは？
佐々木加絵（以下、佐々木）：けっこう多いと実感していますが、行きたいと思っても簡単に行ける場所ではないので。ある程度の時間を確保しなければいけませんし、往復の交通費も高いですから。民宿も少なくて来られる人数も限られていますし……。でも、青ヶ島ちゃんねるを見て移住してきた方は2〜3人いますよ。
――上陸するまでが難しい、ということも青ヶ島の魅力ですからね。
佐々木：そうですね。仮にあまり知られていない陸続きの地域のことを投稿する人気のYouTubeチャンネルがあったとして、めちゃめちゃ人が来ると思うんです。ただ、青ヶ島の場合は簡単に行けない（笑）。でも、それぐらいがちょうどいいかなと思いますけどね。
◆宿が決まっていないと乗船を断られることも
――佐々木さんのお母様が民宿「かいゆう丸」を運営されているとのことですが、島には何軒の民宿がありますか？
佐々木：あまりないですよ。現在営業しているのは4軒です（2軒が休業中）。
――そうなると、島に着いてから民宿の予約などをしようとしても、対応が難しそうですね。
佐々木：無理ですよね。青ヶ島行きの船だったり、交通機関を利用する際に宿の予約をしているかを聞かれるんです。宿が決まっていないと乗船を断られてしまいますよ。なので、民宿や交通機関は前もって調べておいてほしいですし、キャンプ場も予約が必要なので注意していただければと。ただ、ある程度旅が好きな方、離島への旅に慣れている方はちゃんと調べてから来られますよね。青ヶ島の歴史だったりもリサーチ済だったり……。本当に島が好きで、島のことを大事にしてくれる人に来てもらえるとうれしいですね。
◆若い人たちからの注目も実感
――島の暮らしの魅力はどんなところですか？佐々木さんは東京本土での暮らしも約20年と長かったので、暮らしの違いについて色々感じていることがあると思いますが。
佐々木：若い時に何かにチャレンジするなら、やっぱり東京本土の方が色々な可能性がりますし、東京本土にしかない仕事も多いですよね。ただ、青ヶ島も東京都ですし、例えば新しく事業を立ち上げようとなれば、助成金とかもあったりするんです。何をやりたいかにもよりますが、人によっては島の方が色々始めやすい場合もあると思います。隣の八丈島でも色々な事業をされている方がいますし。
短所を挙げるなら、やっぱり人が少なすぎることじゃないですか（156人 ※2024年1月1日時点）。それが長所でもありますけどね。人が少ないからこじんまりと暮らせて、人との繋がりも実感できますし、子供たちも安心して暮らせるのがいい部分だと思います。ただ、例えば飲食店をやろうとなっても、150人ちょっとだと食べていくには厳しいかな……みたいな。そこは短所かもしれないですね。
