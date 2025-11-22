先発薬と薬効成分が同じジェネリック医薬品の有効性や安全性に、問題はないのか。心臓血管外科医で、順天堂大学医学部特任教授の天野篤さんは「薬効成分は同じでも、製剤にかかわる基剤成分などでは、長期の試験を経ていないケースがあり、副作用を起こす危険性はある」という――。（第3回／全3回）

■医薬品不足を招いたジェネリックメーカー不正

ここ数年来、全国の医療機関や薬局で深刻な医薬品不足が続いています。咳止(せきど)めの薬、糖尿病治療薬、止血剤、抗うつ薬など、さまざまな薬が入手困難になっていて、処方を断られたという患者さんも少なくないはずです。

こうした医薬品不足の大きな要因とされているのが「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」の供給不足です。

ジェネリックは、簡単にいえば「先に開発された新薬（先発薬）と薬効成分は同じで、製剤にかかわる基剤成分などが異なるものがある薬」です。新薬のような開発費がかからないため薬価が3〜5割ほど安くなるので、患者さんの負担は軽減されます。また、膨らみ続ける医療費を抑制したい国もジェネリックの利用を強く推進したことで、そのシェアは令和6年度（2024年4月〜2025年3月）には、「86.5％」（日本ジェネリック製薬協会によるシェア分析）まで大きく上昇しました。

そんなジェネリックの急拡大が、結果的に今の医薬品不足につながります。ジェネリックを製造・販売している製薬会社で不正が相次ぎ、多くのジェネリックの供給がストップしてしまったのです。

2020年12月、小林化工が製造する水虫治療薬（抗真菌剤）に睡眠導入剤の成分が混入して死亡などの健康被害が発生した事件を皮切りに、大手の日医工を含む複数の会社で製造工程の問題が見つかり、15社が業務停止や改善命令を受けています。2023年10月にはジェネリック業界最大手の沢井製薬で、胃潰瘍などの治療薬の品質試験に不正が発覚し、自主回収が進められました。一連の不祥事によってジェネリックの出荷が次々にストップしたため、同じ成分の医薬品メーカーに注文が殺到しました。しかし製造や供給には限界があり、すべてには対応できません。こうした事態があちこちで起こったことで出荷が制限される薬が続出したのです。

■ジェネリックの副作用リスク

ジェネリックの急速な普及は、医薬品不足だけでなくほかの問題を引き起こす可能性があります。先ほどもお話ししたように、ジェネリックは「価格の安さ」を打ち出して広まりました。そのため、シェアが拡大した分だけメーカー同士の激しい価格競争が始まります。そのうえ、国が定める薬価が下がり続けているため、経営が厳しくなるメーカーが続出しているのが現状です。

こうなるとジェネリックの製造過程でコストカットしていかなければなりません。薬の根幹である有効成分を変更するのは無理なので、それ以外の部分、たとえば、薬の形状を維持する成分、溶けるようにするための成分といった添加物の質を下げて、コストカットするしかないかもしれません。

ただ、そうした添加物や基剤の成分は長期にわたる試験を経ずに使われるケースがあります。そのため、それらの成分が原因となって、服用している患者さんに思わぬアレルギー反応などの副作用を起こす危険があるのです。

これまでに発覚しているジェネリック製薬会社の不正では、錠剤を砕いて加工し直したり、カプセル薬の中身を取り出してから別のカプセルに詰め替えて試験を行っていたように、有効成分以外の安全性が軽視されている今の体制では、なおさら副作用リスクがあるといえるでしょう。

薬の有効成分以外の添加物などによって表れる副作用は、皮膚炎やかゆみ、かいたときにあざが生じる、といった皮膚症状がもっとも多く見られます。人によっては、胃腸の不調に代表される消化器症状が起こるケースもあります。

しかし、ジェネリックを処方した医療者側は、典型的な薬疹(やくしん)のような症状が見られない場合はドラッグアレルギーとは診断しません。軽微な症状だけでは、ジェネリック製品、ましてやその薬効成分ではない添加物が原因になっている可能性があるとは追及しないのです。

■「先発薬に比べて効きが悪い」の声

こうした今の状況を考えると、これから数年先くらいの間に、ジェネリックを使っている患者さんのなかから「ジェネリック症候群」と呼ばれるようなパターンの健康被害が発生するのではないか、大きな社会問題に発展するのではないか、と危惧しています。

患者さんが自分で自分の健康を守るためには、ジェネリックを使っていて皮膚症状や消化器症状が起こった場合はもちろん、「何かおかしい」「以前に比べて薬が効かなくなった」といった違和感があれば、担当医に「先発薬に変更してほしい」と相談してください。先発薬に戻したことで、それらの症状が改善されたケースもあるのです。医薬品不足の現状ではなかなか希望が通らないかもしれませんが、ジェネリックの有効性と安全性に対する疑問を伝えることは大切です。

ちなみに順天堂医院では、私が病院長を務めた時期（2016〜2019年）にはジェネリックの割合は増やしませんでした。「先発薬と比べて効きが悪い」と訴える患者さんが多かったためです。はっきりしたことはわかりませんが、やはり添加物の違いなどが影響している可能性があるという印象です。

■決定的な効果はほぼないが……

私は生活リズムをきちんと整えることを目的として、普段からサプリメントを使用しています。さまざまなものを試してきましたが、現在は、腸内環境をコントロールするもの、抗酸化作用が認められている補酵素など3種類を飲んでいます。

患者さんのなかにも、サプリメントを飲んでいる人は少なくありません。ただ、やみくもに試せばいいというわけではなく、サプリメントを飲む際は自分なりの「付き合い方」をしっかりと意識しておく必要があります。

まず認識しておきたいのは、サプリメントには「決定的な効果があるものはほとんどない」ということです。もちろん、効果的だとされる成分が含まれていて、一部の試験で良好な結果が得られたものも数多くあります。しかし、これは「どんな人に対しても同程度の効果が確かに認められる」というわけではなく、個人差が非常に大きいうえ、「プラセボ効果」と呼ばれる心理的な効果も影響していると考えられます。サプリメントの広告でよく目にする「個人の感想です。効果には個人差があります」といった「注意書き」のとおりと考えていいでしょう。

ただ、だからといってサプリメントを「怪しげなもの」とばっさり切り捨てるのは間違っています。先ほどお話ししたように効果を実感できる人がいるのは確かですし、自身の健康に対する生活習慣が定着するきっかけにもなるからです。

■健康習慣にも波及する

サプリメントを常用している人の多くは、「このサプリメントを飲んでからずっと調子がいい。中断すると調子が悪い。これには再現性がある」と感じています。そういう人たちにしてみれば、サプリメントは効果があるものという考えになり、長く続けるモチベーションになります。逆に「本当に効果があるのだろうか？」と半信半疑で飲んでいる人は、たまたま商品の到着が遅れたタイミングがあったり、飲み忘れるなどして途切れると、そのままやめてしまうケースがほとんどでしょう。そうなると、サプリメントは効かないという発想になるものです。

サプリメントはコツコツと長期にわたって続けることで、なんらかのプラス効果を期待できるといえます。私の身近にも、抗酸化作用が認められているビタミンCとビタミンEのサプリメントを40年以上も飲み続け、今も若々しく活動的な80代後半の男性がいます。コツコツと続けてきた結果、やっぱり飲んでよかったと感じているでしょう。

長く続けるということは、サプリメントを定期的に飲む習慣が身につくということで、この習慣はさまざまな健康習慣にも波及していきます。たとえば、偏った食事内容を見直すようになったり、定期的に運動するようになったり、病院から処方されている薬を忘れることなくきちんと服用するようになったり……。サプリメントの定期摂取が契機となり、さまざまな側面から健康に注意を払うようになり、結果的にプラス効果につながるのです。

■「おかしい」と感じたらすぐに中止する

また、サプリメントは自発的な健康管理のなかで、もっとも手軽で簡単な作業のひとつです。最近、大手スポーツジムが、自分の都合のいいタイミングで好きなようにフィットネス設備をセルフで利用できるシステムを低価格で提供しています。これらを活用して健康管理を実践することに比べると、毎日サプリメントを飲むのは、はるかに手軽で体への負担も少なく継続しやすいといえます。

とはいえ、サプリメントのなかには驚くほど高価なものがあるのも事実です。個人的な考えですが、私は同じ種類のサプリメントがあれば高価なものを選びます。意図的に出費することで、「無駄にならないようにきちんと飲まなければ」と強く意識して、適切な摂取習慣が確立できるからです。サプリメントと正しく付き合っていくには、実感できる効果と、それに見合った価格かどうかをしっかり見定める必要があるでしょう。

もうひとつ、サプリメントと付き合ううえで注意すべきポイントは、「何かおかしいな」という異変を感じたらすぐに中止することです。記憶に新しいところでも、製薬会社が提供した紅(べに)こうじ由来(ゆらい)のサプリメントを飲んでいた方々に、大きな健康被害が広がる出来事が起きました。せっかく始めたのだから……などと様子を見ながら漫然と続けることはせず、スパッとやめて早い段階で医療機関に相談してください。

■多剤服用の人には体への負担でしかない

また、さまざまな持病があって、朝、昼、夜と普段から10種類近く薬を服用している人は、それにプラスしてサプリメントを飲むのは体への負担でしかありませんから、やめたほうがいいでしょう。そこまでではなくても、定期的に飲んでいる薬がある人がサプリメントを始めるときは、飲み合わせで相互作用が出ないかどうか、主治医に必ず相談してください。たとえば、クロレラ系のサプリメントは、血液をサラサラにする抗凝固薬の効果を減弱させてしまいます。降圧薬の効き目を増強させて血圧を下げすぎてしまう危険があるサプリメントもあります。

サプリメントと適切に付き合ってプラスにするためには、

「信じる者は救われる」

「継続は力なり」

という言葉と、その真逆に位置する、

「触らぬ神にたたりなし」

「おかしいなと思ったらさっと引く」

――というような言葉の使い分けを意識することが大切です。

