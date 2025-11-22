多部未華子が主演を務める「連続ドラマＷ シャドウワーク」(全5話) が、2025年11月23日(日)よりＷＯＷＯＷで放送・配信される。

「連続ドラマW シャドウワーク」多部のインタビューはこちら

多部未華子がDV被害から逃れ、新たな人生を歩き出す主人公を演じる (C)佐野広実／講談社 (C)2025 WOWOW

夫から激しい暴力を受けていた紀子(多部)は、命からがら逃げ出し、江ノ島にあるDV被害者用のシェルターに足を踏み入れることに。そこは昭江(寺島しのぶ)が運営し、"持ち回り"のルールの下、数人の女性たちが共同生活を送るシェアハウスだった。一方、館山の海岸で見つかった女性の変死体――。亡くなった被害者がDVを受けていたことを知った刑事の北川薫(桜井ユキ)は、ある理由から躍起になって捜査に当たる...。

「誰かがこの町で」が連続ドラマＷにて映像化した江戸川乱歩賞作家・佐野広実による2022年刊行の同名小説が原作の本作。ドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、絶望の果てで生きるためにたどり着いた"究極のシスターフッド"を描くミステリーに仕上がっている。監督を務めるのは、ニューヨーク大学で映画を学び、2017年にキノフィルムズ主催の木下グループ新人監督賞でグランプリを獲得、2020年末には映画『AWAKE』で長編映画デビューし、『俺ではない炎上』の公開も控える気鋭監督・山田篤宏。脚本は、「連続ドラマＷ いりびと」(2021年)などを手掛けた関久代が担当している。

■壮絶な過去を抱えながらも新たな人生を歩みだす女性たちの物語

(C)佐野広実／講談社 (C)2025 WOWOW

主演を務める多部は、本作がＷＯＷＯＷ連続ドラマ初主演となる。主人公の紀子は、数年間、夫からの日常的な暴力を受け続けたことで自己を喪失し、「暴力を受ける自分が悪いのだ」と考えるまでに追い詰められてしまった主婦。そんな紀子は、ある日、命からがら逃げだした先の病院である人物と出会い、江ノ島にある一軒の家へと導かれることになる。そこで自分と同じ境遇のさまざまな女性たちと共同生活を送るうちに、本来の自分と豊かな生活を取り戻していくものの、やがてその家に敷かれた秘密のルールにぶつかり、心を砕くという役どころだ。これまでヒューマンドラマからラブコメディまで、数々の名作に出演してきた多部だが、ここまでハードな描写を有する本格ミステリーは初めての挑戦。多部の俳優として新境地を見られる役柄となっている。

(C)佐野広実／講談社 (C)2025 WOWOW

重いテーマの中でも、"傷を抱えた女性たちがどう道を切り拓いていくか"を描いている本作。壮絶な過去を背負いながらも、人生を変えるために決断し、1歩を踏み出す。そこに込められたメッセージは前向きに感じられる。自身でも"挑戦"と語った多部の新境地の演技に注目しながら、見ていただきたい作品だ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

連続ドラマW シャドウワーク(全5話)

放送日時：2025年11月23日(日)22:00〜※毎週(日)放送

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライムほか(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：多部未華子 桜井ユキ 川西拓実(JO1) トリンドル玲奈 上原実矩 須藤理彩 街田しおん 森岡龍 竹財輝之助 石田ひかり 寺島しのぶ

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ