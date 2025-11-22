酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【一番こだわったのはカバン】

【お悩みNo.137】一点豪華主義というのがありますけれども、ブクロさんだったら何を豪華にしますか？【PN:虚空の軌跡・20代・女性・サービス業】

＊ ＊ ＊

――今日もブクロさんがいい時計を着けているように、お金がなくてもここだけはゆずれないというこだわりがある人は多いと思います。

一点豪華主義ですね。うん、お金がない時はそんな贅沢はできませんけど、常に身に着けるものにお金をかけようと思ってました。お金がない時僕が一番こだわったのはカバンでしたね。

――時計や靴というのはあるけど、カバンという答えは初めて聞いたかもしれません。

今日してる腕時計はロレックスなんですけど仲良い社長さんから借りてるやつです。こんなに高い時計は若いころなんて絶対に買えないし、そもそも高い時計を買おうという発想さえない。だからカバンを選んだのかもしれません。

――女性にモテるには、いいものを身に着けておく必要があります。

カバンって常に自分と一緒にいるし、サイズも大きいから、目に止まるんです。きちんとしたカバンを持っているだけで、かなり印象が変わると思いますよ。

――ちなみに当時はどんなカバンを？

ポーターです。今思えば、数万円だったけど、すごい贅沢してる気がしてね。それを持っているだけで気分が上がったんです。

――お金をたくさん持っている今、そろそろ高級腕時計に開眼するかも。

それは、おそらくないなあ。時計ってたくさんありすぎてわからないんです。「時計は資産だ」って社長さんたちは言いますけど、結局、有名ブランドだったらなんでもいい、みたいな感じで、デザインや性能よりも、ブランドそのものを買っているような気がするんです。

だから、いい時計にあまり価値を感じてないんでしょうね。いい時計が好きな人って、男女問わずブランド好きな気もしますし。

――ブランド品であることに価値を感じ、それを身につけて自分を高く見せようとしている。

それで言ったら、洋服は質素だけど、ちらっと洋服の袖から見える時計がとんでもなくいいもんだったら粋ですね。気づく人だけ、気づけばいい。それこそが、1点豪華主義の理想じゃないでしょうか。

――ちなみに今日のお召し物の合計金額は。

シャツもパンツも1万くらいですよ。だからそんなに高いものは身につけてません。でも、服を脱いで、チラッと見えたちんこ、そこに特別な価値を見出してほしいですね。僕のあそこはデザインも性能もいいと思いますよ。

【自撮りの決め顔が一番可愛いくない】

【お悩みNo.138】セフレがベッドで写真を撮ろうと言ってきたら、どうしますか？【PN:シャンパンファイター・30代・男性・営業】

＊ ＊ ＊

――ニャンニャン後のベッド写真で話題になった芸能人は数知れず。

それは昔から怖いですけど、やましいことはしてるわけではないからね。でも、そういうの撮られたい人なんていない。でも、まあ、盗撮されるよりはいいかもしれんけどね。

――街中で遠くから無言でカメラを向けられるのはどうですか。

まあやっぱり嫌なもんですけど、あまり気にしないですね。

――ベッドで撮ろうと言われたらどうします。

女の子からそれを言ってくる時点で、なかなかですけどね。でもそれははっきり断るよな。なんか怖いからですよね。

――でも、向こうは大好きなブクロさんと思い出を写真に残したいんです。

いや、ツーショットを撮る意味がわからないです。たとえディズニーランドに行ったとしても、ツーショットを撮らないです。

――まさかのツーショット恐怖症。

自分自身がそんなに撮るほうじゃないから、「お前それ撮ってどうすんねん」と思ってしまうんです。それ絶対にいらんやんって。

――2人で撮った写真を見返したら、思い出が蘇って楽しいじゃないですか。

いや、見ないでしょう。スマホのメモリーを圧迫するだけです。そもそも、友達同士で自撮りをするときの、あの動きが嫌。女の子が腕を伸ばしてこうやってね。あのポーズで隣で写ってくださいっていわれると、ああ嫌だなって思ってしまいます。

――自撮りアレルギーは結構強烈ですね。

自撮りで決め顔してるときの顔て、無性に腹が立つんです。あの時の可愛い子ぶってる顔が一番可愛いくない。僕はインカメの女を見たくないんです。ツーショット撮るくらいなら、相手のワンショットを撮ればいい。

――ツーショットを撮りたいって、気持ちがわからない。

ああ、でも、この前、石川遼君以来、ツーショットを撮ったんです。浜崎あゆみさんの誕生会に呼んでいただいて、その時に思わず写真をお願いしちゃいました。

――それこそ、ブクロさんいらないじゃないですか。

そうね。やっぱり好きな人はピンで撮っておけばよかったね後悔してます。やっぱり写真は苦手かも知れませんね。だからセックスしたあとの、インカメのブサイクな顔も見たくない。僕の寝顔はあなたの記憶に留めてほしいですね。

