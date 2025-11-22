「昨日が最後の夜だった？」小1娘の変化に気づいた父に1000いいね「さみしい」「大人になったね」【ママリ】

「まさか昨日が最後だったのか」娘との日常で気づいてしまった夜…共感の1000いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぐでちちwith11y♀6y♀(@gude_chichi)さんの投稿です。子育てをしていると、ふとした瞬間に「もうこれで最後かもしれない」と、胸が締め付けられるような気持ちになることがありますよね。





ぐでちちさんが経験した、小1の次女にまつわるエピソードです。

小1次女が「今日は1人でねるね！」って自室のロフトベッドで寝てる。



この前は「1人でねてみるけどパパ下にいてね」って言って、結局夜中に降りてきて狭いマットレスで2人で寝たのに。



昨日も一緒に寝たのに。



何回も布団を掛けに行ってしまう。

起きてこない。



まさか昨日が最後だったのかな。

夜、一緒に眠るという行為は、子どもとの距離が最も近くなる時間。温もりを感じながら過ごすひとときは、親にとっても心の支えになります。だからこそ、「今日は1人で寝るね」という言葉は、子どもの確かな成長を示す一歩であると同時に、親にとってはすこし切ない通過点でもあるのでしょう。



この投稿には「育児してると、『その日』って突然やってきますよね。成長でもあるけど、急すぎて淋しい」「また1つ大人になったね」「何度も様子見に行っちゃうのわかるな」などのリプライが寄せられていました。



一緒にお風呂に入ること、一緒に寝ること、手をつないで歩くこと…。いつかは卒業していくとわかっていても、その“最後”がいつ訪れるかは誰にもわかりません。そう思うと、ありふれた日常が、一層愛おしく感じられるものですね。今子どもと過ごすこの瞬間を、より大切にしようと思えるエピソードでした。

【若干ホラー】パパの寝かしつけ、苦悩が伝わる1枚に23万いいね

まえ(@Crmae0923)さんの投稿です。子どもは眠たいときにグズグズ言ったりワガママが発動したりなど、対応に困る時がありますよね。



投稿者・まえさんがある日、子どもを寝かしつけようとしていると「パパ嫌」と言われました。しかし、どうにか寝かしつけしたいので、試行錯誤した結果…。

ⒸCrmae0923

パパ嫌を発動して駄々をこねる子供を何とか寝かしつけ出来ないか考えた結果、アンパンマンになることでしか解決出来なかった時の写真

アンパンマンのお面がこのような時に活躍してくれるとは…！お子さんも大好きなアンパンマンを見て安心して眠りにつけたことでしょう。寝かしつけを必死に頑張るパパの姿が微笑ましいですね。



この投稿には「なんか若干ホラーだわ笑 アンパンマンの顔暗がりだと怖いな」「情けなくなんて無い！ すごく頑張るお父さんじゃないですか！」といったリプライがついていました。ちょっとホラー感はありつつも、パパの努力がほほ笑ましい投稿でした。

「保育園なんか大嫌い」2年間泣いて登園続けた3歳、最終登園日の姿に2.4万いいね

MEI＠特別養子縁組はじめました3y(@MEI_tiryokiroku)さんの感動エピソードです。登園時に子どもからグズって泣かれると、親も一苦労ですよね。MEI＠特別養子縁組はじめました3yさんの3歳息子さんも、ママにしがみついて離れないほど、保育園に行きたがらなかったそう。



そんな息子が最終登園日に見せた姿とは…

【速報】３歳さん、毎朝「保育園なんか大嫌い」「絶対行かない」「ママとお仕事行く！！」と大泣きで、先生苦笑するほど、私にしがみついて離れなかった2年間の登園最終日、「ママ、早くお仕事行って。おっくん、もう保育園好きだよ」と涙も見せずに登園。



帰り道、ママが号泣。最終日にあんた…

大泣きしていた子が、早く仕事へ行くように促せるほど成長したのですね。「もう保育園が好きだよ」と言って、ママに心配をかけず安心させようとする様子にも、息子さんの思いやりを感じます。



この投稿には「また一歩大人に…」「健やかでなにより」「こういうエピソードを見ると、ちょっと羨ましいかも…園児のころはかわいくて楽しくて良かったな～」など、子どもの成長を共によろこぶリプライが寄せられていました。



これからも初めての経験に不安で泣いてしまうことがあるかもしれませんが、その都度成長していくのだと思います。さまざまな経験を乗り越えて、スクスクと育ってほしいと願いたくなる、心温まるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）