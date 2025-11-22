よく観察するとその“減り方”には一定の変化があります。頭を柔らかくしてパターンを見抜いてみましょう。

数字が少しずつ減っているように見えるこの問題。

しかし、よく観察するとその“減り方”には一定の変化があります。頭を柔らかくしてパターンを見抜いてみましょう。

問題：100, 90, 81, 73, □

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：前の数との差を順番に確認してみてください。減り方の変化に注目です。

正解：66

正解は「66」でした。

▼解説
それぞれの差を見ていくと……
100−90＝10
90−81＝9
81−73＝8
73−66＝7

つまり、「引かれる数が1ずつ減っている」パターンです。

10、9、8、7……と続く規則で、次に減るのは「−7」。73−7＝66となります。

数字の変化を“差”で捉えると、意外な法則が見つかることも。気づいた瞬間にスッキリするタイプの脳トレ問題です。
(文:All About ニュース編集部)