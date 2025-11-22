タレントの中川翔子さんは11月21日、自身のInstagramを更新。親子スリーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは11月21日、自身のInstagramを更新。双子とのかわいいスリーショットを公開しました。

【写真】中川翔子の親子スリーショット

「すくすく成長が楽しみですね」

中川さんは「YouTube撮影でちょっとだけ外に出た！！」とつづり、12枚の写真を投稿。1枚目は双子とのスリーショットです。「父　中川勝彦さんを応援してくれていたテレビ東京佐藤さんから双子にかわいい洋服プレゼントありがとうございます、ちょっと大きいからまた成長してジャストフィットがたのしみ！勝彦さんに見せたいな」と、プレゼントにもらった洋服を紹介し、亡き父と息子たちの成長に思いをはせています。

また、「メイクして！2時間半とかだけど！　ずっと引きこもりだったから冬になっててびっくり　クリスマスツリーだあ！　感覚わからずアウター忘れた！」と久しぶりの外出で季節が冬になったことに驚き、アウターを忘れてしまったエピソードを明かしています。

ファンからは、「かわいい〜」「安定して可愛い親子」「子育て中で季節に置いていかれるの共感すぎる」「双子ちやんかわいい」「すっかり体型も可愛さも元通りでかわいいね」「母性あふれる優しい表情になられましたね」すくすく成長が楽しみですね」との声が寄せられました。

「弟くんがサムズアップしました」

中川さんは、自身のInstagramで子育ての様子などをたびたび公開しています。18日の投稿では「弟くんがサムズアップしました」とつづり、息子たちのかわいいポーズを絵日記と共に披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)