ハロー！プロジェクトの8人組アイドルグループ・OCHA NORMA（オチャ ノーマ）と東京女子プロレスのコラボ興行「おちゃプロ☆後楽園」に向け、“コーヒー・ブレイカーズ”を名乗るハイパーミサヲと上福ゆきの2人が怒りのアピールだ。

某日、都内の喫茶店で密会したミサヲと上福は、OCHA NORMAとの共演により大会が“お茶一色”になることに危機感を抱いている様子。「お茶お茶って、まったりしてどうする？ プロレスラーには刺激が必要だろ。プロレスラーはお茶よりコーヒーだ！」「我々コーヒー・ブレイカーズを挑発しているつもりか！？」と憤りを隠さない。さらに2人は「12月7日はコーヒー・ブレイカーズが後楽園ホールを黒く染め上げる」「苦い思い、させちゃうかもね」と火花を散らす。

これに対し、OCHA NORMAファンであることを公言する山下実優と辰巳リカが反応。「コーヒー・ブレイカーズの好きにはさせない。「おちゃプロ」は私が守る」と反撃の姿勢を鮮明にした。おちゃプロ正規軍vsコーヒー・ブレイカーズ――全面対決の色を濃くしてきた「おちゃプロ☆後楽園」。果たして勝利するのは、和のお茶の心か、世界のコーヒーの苦味か？

☆大会名 TJPW × OCHA NORMA 「おちゃプロ☆後楽園」

☆日時 2025年12月7日（日）開場10時30分 開演11時20分

☆既報出演者

TJPW所属全選手

オチャノー・マスク（オチャ・リブレ）

OCHA NORMA

☆イベント内容

・OCHA NORMAは20〜25分のミニLIVEを2回実施。

・1試合は場内実況スタイルとなり、中山夏月姫さんが放送席ゲストで参加。

・OCHA NORMAのリーダー・斉藤円香さんが、1試合限定でリングアナウンサーとして選手コールを担当。

・アップアップガールズ（プロレス）がOCHA NORMAの楽曲を1曲カバーし、パフォーマンスを披露。

・その他、各種コラボ企画を実施予定。