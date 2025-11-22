Aぇ！groupの正門良規（28）が22日に放送されたTBS系「サタプラ」（午前7・30）に生出演。番組冒頭で草間リチャード敬太（29）の脱退でグループが4人となったことに触れた。

「グループのことでお騒がせしております」とした上で「このたびAぇ！group、4人で活動していくことになりましたが、これまで以上にメンバー一層努力を重ねて、みなさんに真摯に向き合っていきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします」と話すと、お笑いコンビ・アンタッチャブルら共演者から温かい拍手が送られた。

東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太がグループを脱退すると20日に所属する「STARTO ENTERTAINMENT」が発表。草間は1年ほど前から「心の病」を患っていたことを明かし、このまま自分がいることで皆の足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」とコメントした。退所はせず、STARTO社の契約タレントとして活動していく。

草間の脱退を受け、メンバーはファンクラブサイトでコメントを発表。正門は、草間のため「これが最善の形ではないかという結論に至りました」とし、「ここでグループ活動が止まってはいけない、グループを終わらせてはいけない。その気持ちが強かったです」と4人で活動していく覚悟を示していた。

Aぇ！groupは19年2月に結成し、24年5月に「《A》BEGINNING」でCDデビュー。関西ジュニア時代の23年12月にコンプライアンス違反により福本大晴（26）が脱退していた。