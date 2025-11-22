カンテレ『うまんちゅ』初のリアルイベント開催　有馬記念直前“大予想ライブ”に安藤勝己ら登場

カンテレで毎週土曜深夜1時15分から放送中の人気競馬番組『うまんちゅ』が、番組初となるリアルイベント「うまんちゅライブ2025 〜有馬記念直前！年忘れ大予想スペシャル〜」を開催する。公演は12月22日（月）にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで行われる。

競馬の一年を締めくくる大一番、第70回有馬記念を目前に、シャンプーハットら番組レギュラー陣が“ここだけの話”を交えながら本気の予想を披露。イベントならではの臨場感と、来場者だけが体験できるスペシャル企画も予定されている。さらに、安藤勝己さんをはじめとするスペシャルゲストの登場も決定しており、競馬ファン必見のイベントとなりそうだ。

「有馬記念をどうしても当てたい方、ぜひ」

出演者のシャンプーハット・恋さんは「久しぶりの競馬イベントで、どんな方が番組を見てくださっているのか知るのが楽しみです。テレちゃう♡」とコメント。てつじさんは「『ザ・ロイヤルファミリー』に負けないぐらいの感動があります」と初のリアルイベントに期待を寄せた。

また恋さんは「馬券を買って、馬主さんや厩舎やジョッキーの皆さんの“夢”に乗っかれるのが競馬の魅力。当たればワタリガニのクリームスパゲティを食べたいです」と語り、てつじさんは「もしかしてお芝居があるかも。あれば演技力です」とイベントの思わぬ展開も示唆した。

最後に恋さんは「競馬好きな人に話せる、いい話が聞けると思いますので、一緒にペロンチョしましょう」と呼びかけ、てつじさんも「有馬記念をどうしても当てたい方、馬券以外でも楽しみたい方、ぜひ」とメッセージを送った。

当日の模様は12月27日（土）放送の『うまんちゅ』でも一部放送される予定。年末を飾る“競馬トークの祭典”として注目が集まる。