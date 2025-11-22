マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」（2025‐）でパニッシャー／フランク・キャッスル役で復帰を果たしたジョン・バーンサルは、シーズン2には出演しないことが明らかとなった。

「ボーン・アゲイン」シーズン1では版に続き、ファン待望となるデアデビルとパニッシャーの共闘が描かれた。バーンサルはシーズン2にも続投することが期待されていた。

しかし製作総指揮を務めるサナ・アマナットは、シーズン2にバーンサルは復帰しないと英Empireにて認めている。シーズン1のラストでは、デアデビル／マット・マードックがキングピン／ウィルソン・フィスクを倒すためにチームを結成することが示唆され、パニッシャーが加わるものと予想されていた。

一方、シーズン2にはNetflixドラマ「ジェシカ・ジョーンズ」クリステン・リッターが参戦する。アマナットは以前、「（ジェシカは）必ずしもチームワークを好むタイプの人間ではない」と指摘。そのうえで「彼女が戻ってくる理由は、とても個人的な動機があるからです」とおり、ジェシカがデアデビルのチームに加わるかどうかは未知だ。

バーンサルはシーズン2には出演しないものの、パニッシャーの単独スペシャルドラマ「The Punisher Special Presentation（原題）」で主演・共同脚本を務める。「スペシャル・プレゼンテーション」とは（MCU）テレビスペシャル（特別番組）のこと。従来のMCU作品とは異なるアプローチで製作され、「ボーン・アゲイン」シーズン1のラストでフランクに起きた出来事の続きが描かれる可能性がある。

さらにバーンサルは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にもパニッシャー役でキャストに名を連ねている。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月、「The Punisher Special Presentation（原題）」は2026年内にで配信予定。シーズン1は独占配信中。

